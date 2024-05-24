В Уфе разбирают по кирпичику «дом Хабирова»

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
Дом полицмейстера Бухартовского, построенный в конце XIX века, является объектом культурного наследия. После революции здание было национализировано и стало жилым домом. Однако, из-за плохого содержания оно постепенно ветшало. В 2017 году дом внесли в реестр объектов культурного наследия, а в 2018 году его расселили.
В 2020 году в здании произошел крупный пожар, уничтоживший второй этаж и угловой флигель. Глава Башкирии Радий Хабиров тогда заявил, что не допустит сноса здания. Однако, в 2022 году недвижимость выкупил предприниматель Константин Куликов, после чего начались противоаварийные работы.
Сейчас рабочие приступили к разбору здания под предлогом реконструкции. Специалисты Башкультнаследия назвали это «шоком», но проектировщики утверждают, что конструктив здания находится в аварийном состоянии и требует частичного сноса с последующим использованием бревен при реконструкции. Работы должны завершиться к концу августа.
История усадьбы Бухартовских сложна и неоднозначна. Изначально построенное жителями окраинного района Уфы здание впоследствии перешло во владение дворян польского происхождения Бухартовских. После революции оно было поделено между парикмахерской и Чрезвычайной комиссией. Сейчас здание находится в плачевном состоянии, и его реконструкция вызывает множество вопросов и споров.
Сторонники сноса утверждают, что здание находится в аварийном состоянии и представляет угрозу безопасности окружающих. Они считают, что принятие решения о сносе и последующей реконструкции является единственным разумным шагом для сохранения здания и его превращения в функциональное сооружение.
Пока неясно, удастся ли сохранить исторический облик здания и насколько допустимы изменения в его конструкции.