В Уфе разбирают по кирпичику «дом Хабирова»

Дом полицмейстера Бухартовского, построенный в конце XIX века, является объектом культурного наследия. После революции здание было национализировано и стало жилым домом. Однако, из-за плохого содержания оно постепенно ветшало. В 2017 году дом внесли в реестр объектов культурного наследия, а в 2018 году его расселили.