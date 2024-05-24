В Уфе пьяный эксгибиционист держит в страхе жителей Сипайлово

Ситуация с «нагим бегуном» вызывает возмущение и негодование у местных жителей. Они опасаются, что мужчина может совершить более серьезные преступления, если его выходки не будут пресечены. Жители просят полицию и другие правоохранительные органы принять меры и обеспечить безопасность микрорайона.