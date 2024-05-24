В Уфе пьяный эксгибиционист держит в страхе жителей Сипайлово

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
По словам жителей дома на улице Бикбая, 34-летний Руслан устраивает сомнительные шоу-программы под действием алкоголя. Он выбегает из квартиры без одежды, пугает прохожих и даже устраивает пожары. На попытки прохожих и соседей призвать его к порядку Руслан реагирует агрессивно, выкрикивая ругательства и угрозы.
— Он как с ума сходит, когда выпьет. Выбегает голый на улицу, кричит, размахивает руками. Страшно становится, — рассказывает жительница того же дома Светлана.
Очевидцы утверждают, что обращались в полицию, но на их жалобы, по их словам, реагируют без особого энтузиазма.
— Приезжают, забирают его на пару часов, а потом отпускают. Создается впечатление, что им все равно на то, что он тут творит, — говорит другой житель дома, Андрей.
Ситуация с «нагим бегуном» вызывает возмущение и негодование у местных жителей. Они опасаются, что мужчина может совершить более серьезные преступления, если его выходки не будут пресечены. Жители просят полицию и другие правоохранительные органы принять меры и обеспечить безопасность микрорайона.