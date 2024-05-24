В ТПП России прошло уже более 70 региональных презентаций

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
В рамках презентации были представлены ключевые проекты региона, меры поддержки предпринимателей и условия для инвесторов. Конгресс-центр посетили российские и зарубежные представители бизнес-сообщества, дипломаты и чиновники. Информация о культуре и промышленности республики была представлена на выставочных стендах. Всего на площадке Торгово-промышленной палаты РФ прошло свыше 70 презентаций, подготовленных регионами.
По словам вице-президента ТПП России Ильи Зубкова, такие презентации являются действенным механизмом взаимодействия представителей власти и предпринимателей. Правительства регионов имеют возможность наглядно продемонстрировать механизм преференций для бизнеса. По итогам практически каждой презентации происходит заключение контрактов.
«Сегодня у нас Ингушетия. Естественно, здесь интересно презентовать туристический потенциал, поскольку этому способствует и географическое положение региона. В нем присутствует и человеческий потенциал, как будущий кадровый ресурс», — сказал Илья Зубков.
Власти Ингушетии в целях привлечения капитала создают специальные условия для предпринимательства. При оформлении документов работает служба одного окна. В регионе идет строительство промышленных площадок. Каждый из инвесторов, который вложил в производство более 500 000 рублей, наделяется статусом инвестиционного резидента республики. Такой статус подразумевает получение налоговых льгот на земельный участок, имущество и прибыль. За 2023 год Республика Ингушетия привлекла в основной капитал свыше 32 миллиардов рублей. На сегодняшний день в регионе работают около 16 000 компаний, являющихся субъектами МСП.
Как отметил председатель правительства Республики Ингушетия Владимир Сластенин, регион расположен в центре Северного Кавказа. Многие предприниматели открывают здесь свои счета, поскольку это для них экономически выгодно. В законодательстве республики указано, что при инвестициях в размере от 50 миллионов рублей предприниматель получает земельный участок без торгов. Сластенин также отметил рост промышленности и аграрного производства в регионе за последние годы.
Отметим, что на настоящий момент в Ингушетии реализуются пять национальных проектов, общие вложения в которые оцениваются в 8 миллиардов рублей. Недавно в регионе запустили завод алюминиевых сплавов. Сейчас готовится запуск 2-й очереди птицефабрики и тепличного комплекса. Помимо этого, идет строительство IT-академии. Благодаря реализации нацпроектов в республике появится свыше 500 дополнительных рабочих мест.