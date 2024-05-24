В ТПП России прошло уже более 70 региональных презентаций

Власти Ингушетии в целях привлечения капитала создают специальные условия для предпринимательства. При оформлении документов работает служба одного окна. В регионе идет строительство промышленных площадок. Каждый из инвесторов, который вложил в производство более 500 000 рублей, наделяется статусом инвестиционного резидента республики. Такой статус подразумевает получение налоговых льгот на земельный участок, имущество и прибыль. За 2023 год Республика Ингушетия привлекла в основной капитал свыше 32 миллиардов рублей. На сегодняшний день в регионе работают около 16 000 компаний, являющихся субъектами МСП.