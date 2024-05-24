В столкновении автобусов в Уфе пострадало четверо пассажиров

По предварительным данным, авария произошла из-за неосторожного маневра водителя одного из автобусов. Сейчас полиция проводит расследование данного инцидента. По информации, полученной от правоохранительных органов, столкновение произошло в районе остановки общественного транспорта на улице Бикбая, города Уфы. Водитель микроавтобуса «ГАЗель», выезжая с остановки, не справился с управлением и столкнулся с автобусом «НефАЗ», который находился впереди, вызвав панику у пассажиров и прохожих.