В столкновении автобусов в Уфе пострадало четверо пассажиров

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
По предварительным данным, авария произошла из-за неосторожного маневра водителя одного из автобусов. Сейчас полиция проводит расследование данного инцидента. По информации, полученной от правоохранительных органов, столкновение произошло в районе остановки общественного транспорта на улице Бикбая, города Уфы. Водитель микроавтобуса «ГАЗель», выезжая с остановки, не справился с управлением и столкнулся с автобусом «НефАЗ», который находился впереди, вызвав панику у пассажиров и прохожих.
— Я стоял на остановке, когда увидел, как микроавтобус резко выехал и врезался в стоящий автобус. Удар был сильный. К счастью, никто не пострадал серьезно, — комментирует очевидец.
В результате дорожной аварии четыре пассажира микроавтобуса «ГАЗель» обратились за медицинской помощью. По сообщениям врачей, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, но их жизни ничего не угрожает.
Сразу после происшествия на место прибыли сотрудники полиции и специалисты ДПС для проведения осмотра и установления причин аварии. Полиция начала административное расследование данного инцидента, чтобы установить все обстоятельства и выяснить виновных.
Полиция призывает всех участников дорожного движения быть более внимательными и ответственными за свое поведение на дорогах. При возникновении подозрений или свидетельских показаний, связанных с этим инцидентом, полиция просит обращаться по указанным контактам для предоставления информации, которая может помочь в расследовании данного случая.