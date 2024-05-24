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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

В новом микрорайоне под Уфой провалилась строительная техника

В новом микрорайоне под Уфой провалилась строительная техника

24 мая 2024, 09:18
Фото: соцсети
Коммунальная техника провалилась под грунт в Нагаево, сообщают уфимские телеграм-каналы.

Инцидент, со слов местных жителей, случился в квартале, где ранее утвердили проект по строительству нового жилья. Неустойчивость почвы вызывает у людей вопросы о безопасности возведения домов.

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— Там отсыпали овраг, через него проходят все талые воды. Эту землю собирались продать под строительство коттеджей, а сегодня там провалилась техника, — поделился местный житель.

Впрочем, с высказыванием очевидца согласились не все. В соцсетях можно встретить и другие мнения горожан.

— Какие талые воды? Она провалилась из-за того, что отсыпают устье для отвода воды вопреки закону. Не завидую, закончится это так же, как в Оренбургской области, — уверен Сергей К.
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Ранее Mkset сообщал о провале грунта под Зининским путепроводом. Место происшествия вскоре посетили чиновники.

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