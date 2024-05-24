В новом микрорайоне под Уфой провалилась строительная техника

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Инцидент, со слов местных жителей, случился в квартале, где ранее утвердили проект по строительству нового жилья. Неустойчивость почвы вызывает у людей вопросы о безопасности возведения домов.
— Там отсыпали овраг, через него проходят все талые воды. Эту землю собирались продать под строительство коттеджей, а сегодня там провалилась техника, — поделился местный житель.
Впрочем, с высказыванием очевидца согласились не все. В соцсетях можно встретить и другие мнения горожан.
— Какие талые воды? Она провалилась из-за того, что отсыпают устье для отвода воды вопреки закону. Не завидую, закончится это так же, как в Оренбургской области, — уверен Сергей К.
Ранее Mkset сообщал о провале грунта под Зининским путепроводом. Место происшествия вскоре посетили чиновники.