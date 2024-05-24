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Published Сегодня, 07:02

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Женщину задушили футболкой и бросили в погреб в Башкирии

Женщину задушили футболкой и бросили в погреб в Башкирии

24 мая 2024, 07:02
Фото: 1MI
Жителю Республики Башкортостан продлили арест по делу о жестоком убийстве пенсионерки, сообщает Белебеевский горсуд республики.

Защита обвиняемого выступала с ходатайством о переводе мужчины под домашний арест. Тем не менее, суд продлил его содержание под стражей более чем на месяц — до 26 июня 2024 года.

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Как утверждает следствие, в октябре 2023 года житель Белебея зверски расправился с пожилой женщиной. Преступник с помощью футболки задушил горожанку, после чего спрятал ее тело в погребе. До января 2024 года мужчина, имея доверенность от жертвы, снимал пенсию с ее банковской карты, после чего явился к правоохранителям с повинной.

Решение суда пока не вступило в силу, у защиты есть время обжаловать продление ареста.

#Происшествия#Уголовное дело#Убийство#Суд#Башкортостан#Новости Башкирии#Погибшие#Белебей#Арест#Инциденты
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