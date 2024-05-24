Женщину задушили футболкой и бросили в погреб в Башкирии

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Защита обвиняемого выступала с ходатайством о переводе мужчины под домашний арест. Тем не менее, суд продлил его содержание под стражей более чем на месяц — до 26 июня 2024 года.
Как утверждает следствие, в октябре 2023 года житель Белебея зверски расправился с пожилой женщиной. Преступник с помощью футболки задушил горожанку, после чего спрятал ее тело в погребе. До января 2024 года мужчина, имея доверенность от жертвы, снимал пенсию с ее банковской карты, после чего явился к правоохранителям с повинной.
Решение суда пока не вступило в силу, у защиты есть время обжаловать продление ареста.