Женщину задушили футболкой и бросили в погреб в Башкирии

Как утверждает следствие, в октябре 2023 года житель Белебея зверски расправился с пожилой женщиной. Преступник с помощью футболки задушил горожанку, после чего спрятал ее тело в погребе. До января 2024 года мужчина, имея доверенность от жертвы, снимал пенсию с ее банковской карты, после чего явился к правоохранителям с повинной.