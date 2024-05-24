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Уфа экстренно приняла туристов из Турции

Уфа экстренно приняла туристов из Турции

24 мая 2024, 11:31
Фото: 1MI
Подробности незапланированного приземления воздушного судна в аэропорту Уфы сообщает телеграм-канал Авиаинцидент.

Самолет, выполнявший рейс Анталья — Нижнекамск, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Уфы.

По информации тг-канала, командир воздушного судна принял данное решение на фоне введенного в аэропорту Нижнекамска плана «Ковер». План «Ковер» означает требование немедленной посадки либо ухода из зоны действия такого режима всех бортов в воздухе. Отмечается, что срочность и бедствие на борту объявлены не были.

Как ранее сообщал Mkset, в целях обеспечения безопасности авиасообщения в Татарстане временно ограничили вылеты и прилеты рейсов в Казань и Нижнекамск. Кроме того, на ряде крупных предприятий региона прошли эвакуации. Возвращение к стандартному режиму работы авиузлов пройдет после того, как угроза атаки будет устранена.

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