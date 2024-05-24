Уфа экстренно приняла туристов из Турции

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Самолет, выполнявший рейс Анталья — Нижнекамск, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Уфы.
По информации тг-канала, командир воздушного судна принял данное решение на фоне введенного в аэропорту Нижнекамска плана «Ковер». План «Ковер» означает требование немедленной посадки либо ухода из зоны действия такого режима всех бортов в воздухе. Отмечается, что срочность и бедствие на борту объявлены не были.
Как ранее сообщал Mkset, в целях обеспечения безопасности авиасообщения в Татарстане временно ограничили вылеты и прилеты рейсов в Казань и Нижнекамск. Кроме того, на ряде крупных предприятий региона прошли эвакуации. Возвращение к стандартному режиму работы авиузлов пройдет после того, как угроза атаки будет устранена.