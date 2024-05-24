Уфа экстренно приняла туристов из Турции

Как ранее сообщал Mkset, в целях обеспечения безопасности авиасообщения в Татарстане временно ограничили вылеты и прилеты рейсов в Казань и Нижнекамск. Кроме того, на ряде крупных предприятий региона прошли эвакуации. Возвращение к стандартному режиму работы авиузлов пройдет после того, как угроза атаки будет устранена.