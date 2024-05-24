Патриарх Кирилл подарил Башкирии Остромирова Евангелия

Остромирово Евангелие является древнейшей точно датированной рукописью на восточнославянском языке, сохранившейся до наших дней. Это полное по объему произведение стоит у истоков русской письменности и культуры. Его значение не ограничивается только религиозной сферой, оно также отражает развитие письма и культуры на Руси в эпоху, когда мир был еще далек от современных технологий.