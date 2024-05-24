Патриарх Кирилл подарил Башкирии Остромирова Евангелия

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
Глава Башкирии, Радий Хабиров, в своих социальных сетях выразил благодарность Патриарху Кириллу за подарок, который стал настоящим сокровищем для республики.
Передача факсимильного издания Остромирова Евангелия произошла в рамках фестиваля «Китап-байрам», что придает этому событию особую символичность. Патриарх Кирилл подчеркнул, что это не только религиозный документ, но и ценное свидетельство развития письменности и культуры на Руси в XI веке.
Для изготовления издания использовались самые современные на тот момент технологии, позволяющие максимально точно воспроизвести все особенности оригинала. Издание состоит из двух томов.
Остромирово Евангелие является древнейшей точно датированной рукописью на восточнославянском языке, сохранившейся до наших дней. Это полное по объему произведение стоит у истоков русской письменности и культуры. Его значение не ограничивается только религиозной сферой, оно также отражает развитие письма и культуры на Руси в эпоху, когда мир был еще далек от современных технологий.
Возвращение Остромирова Евангелия в Башкирию приносит новое дыхание истории и культурного наследия региона. Этот древний манускрипт становится не только книгой, но и мостом, соединяющим прошлое и настоящее. Он напоминает каждому о ценности культурного наследия и о тесной связи между временами и душами людей.
Благодаря щедрому подарку Патриарха Кирилла, Остромирово Евангелие станет доступным для широкой публики. Это откроет новые возможности для изучения и понимания истории, а также поможет сохранить и передать будущим поколениям богатое культурное наследие Башкирии.