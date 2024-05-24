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Метр ремонта дороги в Уфе оценили в ₽400 000

Метр ремонта дороги в Уфе оценили в ₽400 000

24 мая 2024, 09:17
Всего на ремонт участка улицы Новомостовой власти выделят до ₽79 млн, следует из информации на портале госзакупок.

Власти Уфы ищут подрядчика для выполнения ремонта улицы Новомостовой. Так, на ремонтные работы на участке улицы протяженностью менее 200 метров из городского и регионального бюджетов выделят до ₽79 млн. Большую часть сумму оплатит город — ₽41,5 млн, а оставшееся ₽36,4 млн оплатят из средств бюджета республики.

По информации на портале госзакупок, подрядчику предстоит отремонтировать участок улицы Новомостовой от от улицы Заки Валиди до улицы Тукаева. Срок выполнения работ — до конца весны 2025 года.

В рамках ремонта здесь планируется повести асфальтоукладочные работы и установить объекты инфраструктуры. Речь идет о бордюрах, водоотоводных сооружениях, освещении и устройствах для регулирования транспортного и пешеходного движения.

Отмечается, что подрядчик со своей стороны должен дать гарантию на выполненные работы сроком от одного года до десяти лет в зависимости от вида работ.

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