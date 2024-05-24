Метр ремонта дороги в Уфе оценили в ₽400 000

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Власти Уфы ищут подрядчика для выполнения ремонта улицы Новомостовой. Так, на ремонтные работы на участке улицы протяженностью менее 200 метров из городского и регионального бюджетов выделят до ₽79 млн. Большую часть сумму оплатит город — ₽41,5 млн, а оставшееся ₽36,4 млн оплатят из средств бюджета республики.
По информации на портале госзакупок, подрядчику предстоит отремонтировать участок улицы Новомостовой от от улицы Заки Валиди до улицы Тукаева. Срок выполнения работ — до конца весны 2025 года.
В рамках ремонта здесь планируется повести асфальтоукладочные работы и установить объекты инфраструктуры. Речь идет о бордюрах, водоотоводных сооружениях, освещении и устройствах для регулирования транспортного и пешеходного движения.
Отмечается, что подрядчик со своей стороны должен дать гарантию на выполненные работы сроком от одного года до десяти лет в зависимости от вида работ.