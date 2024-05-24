Лес посреди каменных джунглей. Маршрут «Природный» — отличное место для прогулок

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Тогда территорию лесопарка привели в порядок: проложили дорожки и установили фонари. Название скверу — «Четыре сезона» — дали жители одноименного микрорайона, который расположен по соседству. И здесь действительно есть чем заняться в любое время года. Утренние пробежки, вечерние прогулки, занятия спортом — или просто посидеть с книжкой. «Четыре сезона» — идеальное место!
Пересекаем улицу Блюхера и идем через лесополосу прямо к реке. Будьте внимательны: на последнем отрезке пути будут крутые спуски и подъемы. Красивейшая панорама на реку Белую и противоположный берег — вот что ждет вас в конце этой прогулки. Вы — на скале Висячий Камень. И это финальная точка маршрута.
Раньше Висячий Камень еще сильнее выдавался над водами реки Белой. Но в начале 80-х годов большая часть скалы обвалилась. Поэтому утес оправдывает свое название лишь частично. Однако и этого достаточно, чтобы насладиться чарующими видами. Но будьте осторожны. Здесь нет ограждений, а высота скалы почти 50 метров. Поэтому, передвигаясь по выступу, внимательно смотрите под ноги.