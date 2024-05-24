Лес посреди каменных джунглей. Маршрут «Природный» — отличное место для прогулок

Раньше Висячий Камень еще сильнее выдавался над водами реки Белой. Но в начале 80-х годов большая часть скалы обвалилась. Поэтому утес оправдывает свое название лишь частично. Однако и этого достаточно, чтобы насладиться чарующими видами. Но будьте осторожны. Здесь нет ограждений, а высота скалы почти 50 метров. Поэтому, передвигаясь по выступу, внимательно смотрите под ноги.