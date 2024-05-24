Кто в Башкирии получит по ₽500 000

Ранее открывшийся в Башкирии в селе Куштиряково модульный ФАП был посещен более 100 раз с момента открытия, сообщают местные жители. Учреждение оснащено современным медицинским оборудованием и обеспечивает доступ к медицинской помощи для населения отдаленных деревень. Программа «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение», в рамках которой открылся ФАП в Куштиряково, направлена на улучшение качества и доступности первичной медико-санитарной помощи, сообщают власти Башкирии.