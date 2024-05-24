Кто в Башкирии получит по ₽500 000

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
На денежную поддержку в 2024 году смогут претендовать фельдшеры и акушерки, принятые на работу с 1 января 2016 года, сообщает правительство Республики.
Согласно постановлению правительства, данная мера поддержки призвана повысить уровень медицинского обслуживания в сельских территориях. В документе перечислены 33 ФАПа, сотрудники которых имеют право на выплату.
Власти Башкирии отметили, что единовременная выплата станет существенной финансовой поддержкой для медиков ФАПов. По их словам, мера поддержки поможет привлечь и удержать квалифицированных специалистов в сельской местности, тем самым повышая доступность медицинских услуг для жителей отдаленных населенных пунктов.
Ранее открывшийся в Башкирии в селе Куштиряково модульный ФАП был посещен более 100 раз с момента открытия, сообщают местные жители. Учреждение оснащено современным медицинским оборудованием и обеспечивает доступ к медицинской помощи для населения отдаленных деревень. Программа «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение», в рамках которой открылся ФАП в Куштиряково, направлена на улучшение качества и доступности первичной медико-санитарной помощи, сообщают власти Башкирии.