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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Кто в Башкирии получит по ₽500 000

Кто в Башкирии получит по ₽500 000

24 мая 2024, 12:38
Фото: 1MI
Правительство Республики выделило единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей медикам, работающим в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП).

На денежную поддержку в 2024 году смогут претендовать фельдшеры и акушерки, принятые на работу с 1 января 2016 года, сообщает правительство Республики.

Согласно постановлению правительства, данная мера поддержки призвана повысить уровень медицинского обслуживания в сельских территориях. В документе перечислены 33 ФАПа, сотрудники которых имеют право на выплату.

Власти Башкирии отметили, что единовременная выплата станет существенной финансовой поддержкой для медиков ФАПов. По их словам, мера поддержки поможет привлечь и удержать квалифицированных специалистов в сельской местности, тем самым повышая доступность медицинских услуг для жителей отдаленных населенных пунктов.

Ранее открывшийся в Башкирии в селе Куштиряково модульный ФАП был посещен более 100 раз с момента открытия, сообщают местные жители. Учреждение оснащено современным медицинским оборудованием и обеспечивает доступ к медицинской помощи для населения отдаленных деревень. Программа «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение», в рамках которой открылся ФАП в Куштиряково, направлена на улучшение качества и доступности первичной медико-санитарной помощи, сообщают власти Башкирии.

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