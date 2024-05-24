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Выжившая в жутком ДТП уфимка месяц провела в коме

Известно состояние девушки, пострадавшей в страшном ДТП с пятью погибшими

24 мая 2024, 05:01

Выжившая в жутком ДТП уфимка месяц провела в коме

Девушка пошла на поправку, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

21-летняя пассажирка авто, разбившегося при столкновении с поливомоечной машиной в Уфе, пошла на улучшение. По данным телеграм-канала, врачи приняли решение перевести её в отделение нейрохирургии. До этого девушка в течение нескольких недель находилась в реанимации.

Авария произошла во второй половине апреля на участке автодороги Уфа — Оренбург. В результате столкновения отечественной легковушки и автомобиля коммунальных служба тогда скончались пять человек: водитель и четверо пассажиров.

В столкновении двух автомобилей также выжил молодой человек. По данным Mkset, он также находился под присмотром медиков в отделении нейрохируругии Больницы скорой медицинской помощи.

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