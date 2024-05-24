Известно состояние девушки, пострадавшей в страшном ДТП с пятью погибшими

21-летняя пассажирка авто, разбившегося при столкновении с поливомоечной машиной в Уфе, пошла на улучшение. По данным телеграм-канала, врачи приняли решение перевести её в отделение нейрохирургии. До этого девушка в течение нескольких недель находилась в реанимации.