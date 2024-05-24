Известно состояние девушки, пострадавшей в страшном ДТП с пятью погибшими

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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21-летняя пассажирка авто, разбившегося при столкновении с поливомоечной машиной в Уфе, пошла на улучшение. По данным телеграм-канала, врачи приняли решение перевести её в отделение нейрохирургии. До этого девушка в течение нескольких недель находилась в реанимации.
Авария произошла во второй половине апреля на участке автодороги Уфа — Оренбург. В результате столкновения отечественной легковушки и автомобиля коммунальных служба тогда скончались пять человек: водитель и четверо пассажиров.
В столкновении двух автомобилей также выжил молодой человек. По данным Mkset, он также находился под присмотром медиков в отделении нейрохируругии Больницы скорой медицинской помощи.