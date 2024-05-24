Джастин Бибер из Уфы получил признание

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
Церемония награждения прошла прямо во время сольного концерта Элвина Грея во Дворце молодежи в Уфе. Удостоверяющие документы и значок почетного звания певцу вручил первый заместитель руководителя администрации Главы РБ по внутренней политике Азат Бадранов. На концерте присутствовали также первые лица Республики, в том числе первый вице-премьер правительства РБ Урал Кильсенбаев и министр культуры республики Амина Шафикова.
Присвоение звания Народного артиста РБ стало еще одним подтверждением статуса Грея как одного из самых популярных и любимых исполнителей в Башкортостане и за его пределами. Его песни трогают сердца миллионов людей, а концерты собирают полные залы.
В своем обращении к поклонникам Элвин Грей выразил глубокую признательность за поддержку и любовь к его творчеству. Он отметил что эта награда не только его личное достижение, но и признание таланта и самобытности башкирской музыки.
— Радик родный ты наш, от всей души поздравляю с таким знаменательным событием! Ты сделал это! Молодец! Творческих успехов тебе и пусть удача никогда не покидает тебя! Больше душевных песен ждём от тебя! Мы тебя не просто любим, мы обожаем тебя! Будь многократно счастлив, — пишут поклонники в соцсетях.
Помимо музыкальной деятельности, Радик Юльякшин активно занимается общественной деятельностью. Он является советником главы РБ по вопросам развития культуры и молодежной политики. В этом качестве он вносит значительный вклад в продвижение и сохранение башкирского языка и культуры.
Элвин Грей, часто называемый «Джастином Бибером татаро-башкирской эстрады», за свою карьеру неоднократно становился лауреатом престижных музыкальных премий, в 2017 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист РБ», а в 2022 году — аналогичное звание в Татарстане.
Элвин Грей является ярким представителем нового поколения артистов, которые популяризируют башкирскую культуру на современной эстраде, отмечают эксперты. Его музыка объединяет людей разных возрастов и национальностей, дарит радость и вдохновение. Так что, присвоение ему звания Народного артиста РБ — это заслуженное признание его таланта и многолетней плодотворной деятельности.