Двое чудом спаслись при отказе тормозов в Иглино

В Башкирии, 21 мая на улице Вокзальной в Иглино, произошло необычное ДТП. Водитель внедорожника УАЗ «Патриот», находившийся за рулем, потерял контроль над автомобилем и врезался в автосервис. В этот момент рядом находились двое человек. Их жизни и здоровье спасло мгновение: они чудом успели увернуться от мчащегося автомобиля.