Двое чудом спаслись при отказе тормозов в Иглино

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
В Башкирии, 21 мая на улице Вокзальной в Иглино, произошло необычное ДТП. Водитель внедорожника УАЗ «Патриот», находившийся за рулем, потерял контроль над автомобилем и врезался в автосервис. В этот момент рядом находились двое человек. Их жизни и здоровье спасло мгновение: они чудом успели увернуться от мчащегося автомобиля.
— Я находился в автосервисе с механиком, когда вдруг услышал грохот и треск. Выбежав наружу, мы увидели разрушенные двери и поврежденный автомобиль. Водитель УАЗа был видимо под воздействием алкоголя, чувствовался запах. Он так же извинился, — рассказывает один из очевидцев.
Скорая помощь прибыла на место происшествия и доставила пассажирку внедорожника в больницу. Ей была поставлена диагнозирована травма головы. По словам представителей ГИБДД, все обстоятельства происшествия выясняются. Предварительно установлено, что причиной аварии стал отказ тормозной системы внедорожника.
Однако, что вызывает большую озабоченность, это то, что водитель отказался проходить медосвидетельствование. В отношении него был составлен административный протокол. Это поднимает вопросы о его состоянии и возможных последствиях для безопасности других участников дорожного движения.
Это не первый случай, когда водители, находящиеся под воздействием алкоголя, становятся причиной серьезных ДТП. Необходимо обратить особое внимание на проблему пьяного вождения и принять соответствующие меры для предотвращения подобных случаев. Об этом не раз заявляли общественники.