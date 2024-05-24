Дело скандального дома в Уфе вернул суд

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
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Updated Сегодня, 07:43
Организация «НФСК» и её участие в деле старейшего застройщика Уфы Ильдара Мукаева вызывают ожесточенные споры. Подрядчики обещали своим вкладчикам строительство дома на улице Подводника Родионова в Уфе, но не выполнили своих обязательств. Вместо этого они предложили квартиры на улице Киекбаева, где выступали только как подрядчики строительства жилого комплекса застройщика СП «Инициатива».
Многие пострадавшие от действий ООО «НФСК» осознали, что вернуть свои инвестиции практически невозможно. Поэтому они обратили свое внимание на застройщика Ильдара Мукаева, которого обвиняют в ущербе и мошенничестве. Владелец ООО «НФСК» Владимир Безруков уже был осужден на условный срок.
Региональный следственный комитет и прокуратура называют потерпевших от «НФСК» вкладчиками и жилищными инвесторами, подчеркивая серьезность ситуации. Уголовное дело возвращено для устранения препятствий в рассмотрении из-за неполноты материалов, сообщает Советский районный суд. Ведется расследование 25 случаев, каждый из них рассматривается отдельно.
Однако, несмотря на все усилия властей и правозащитников, многие пострадавшие до сих пор остаются без компенсации за потерянные средства и моральный ущерб. Судебный процесс раскрывает сложные детали этой истории, и несколько пострадавших от строительной махинации подали заявление против застройщика Ильдара Мукаева и его СП «Инициатива».
Также напомним, что в марте 2024 года вынесли приговор еще одним застройщикам, которые обманули дольщиков на 1,7 млрд рублей. Жилые комплексы «Серебряный ручей» и «Дубрава» так и не были построены, оставив 903 человек без жилья. Всем обманутым дольщикам были выплачены компенсации, общая сумма которых составила 2 млрд рублей.
Для защиты себя при приобретении квартиры эксперты советуют использовать правила делового строительства с использованием эскроу-счетов. Эскроу-счет представляет собой специальный счет в банке, на котором строитель хранит средства дольщиков до завершения строительства дома. Использование эскроу-счетов является обязательным для всех новых объектов жилищного строительства, начатых с 1 июля 2019 года. Если строитель не выполняет свои обязательства (например, не сдает дом в срок), дольщик имеет право потребовать расторжения договора и возврата средств. В этом случае банк вернет средства дольщику со счета эскроу. Использование эскроу-счетов может стать одним из способов защиты от нечестных застройщиков, но это не гарантирует полной безопасности для инвесторов.