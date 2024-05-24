Дело скандального дома в Уфе вернул суд

Для защиты себя при приобретении квартиры эксперты советуют использовать правила делового строительства с использованием эскроу-счетов. Эскроу-счет представляет собой специальный счет в банке, на котором строитель хранит средства дольщиков до завершения строительства дома. Использование эскроу-счетов является обязательным для всех новых объектов жилищного строительства, начатых с 1 июля 2019 года. Если строитель не выполняет свои обязательства (например, не сдает дом в срок), дольщик имеет право потребовать расторжения договора и возврата средств. В этом случае банк вернет средства дольщику со счета эскроу. Использование эскроу-счетов может стать одним из способов защиты от нечестных застройщиков, но это не гарантирует полной безопасности для инвесторов.