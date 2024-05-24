Бастрыкина заинтересовала школа в Уфе

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Ранее общественники из регионального штаба ОНФ рассказали о школе №34 в столице Башкирии. В здании рушатся ступени входной группы, а фундамент покрылся трещинами. Потолки классов покрыты плесенью, создавая угрозу здоровью учеников.
Но это еще не все. При строительстве были допущены дефекты в системе канализации, из-за чего в помещениях постоянно ощущается неприятный запах. Несмотря на неоднократные обращения в ответственные органы, никаких мер не принимается, ремонтные работы не проводятся.
Ситуация привлекла внимание Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил руководителю Следственного управления по Республике Башкортостан доложить о результатах проверки.
— Дети должны учиться в безопасных и комфортных условиях, а не в разваливающихся зданиях. Вмешательство СК дает надежду на то, что эта вопиющая ситуация будет исправлена, — комментируют родители учеников школы.
Следователи проверят информацию о ненадлежащем содержании школы и примут меры к устранению нарушений. Результаты проверки будут озвучены позже. Пока же ученики и учителя продолжают находиться в опасных и некомфортных условиях.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин также обратил внимание на вопиющее состояние школы в селе Серафимовский. Жительница села рассказала в соцсетях о том, что школа, построенная в 1954 году, ни разу не ремонтировалась. В результате многолетнего отсутствия ремонта школа оказалась в аварийном состоянии.