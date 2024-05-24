Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 25–26 мая

Проект, объединяющий в себе выставку, игру и исследование: он предлагает посетителям иначе взглянуть на привычный город, исследовать Уфу и собственные ощущения от нее. Правила игры придумывают приглашенные художники, состав которых регулярно обновляется и пополняется, поэтому музей на протяжении работы выставки постепенно будет заполняться всевозможными инструкциями по игре в город.