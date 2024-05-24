Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 25–26 мая

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Проект, объединяющий в себе выставку, игру и исследование: он предлагает посетителям иначе взглянуть на привычный город, исследовать Уфу и собственные ощущения от нее. Правила игры придумывают приглашенные художники, состав которых регулярно обновляется и пополняется, поэтому музей на протяжении работы выставки постепенно будет заполняться всевозможными инструкциями по игре в город.
Место: ZAMAN MUSEUM
Спектакль в жанре психологического триллера по одноименной пьесе Мартина Макдонаха.
Место: The Театр
Выступление в честь дня рождения «Арт-Квадрата», на котором выступят местные и приглашенные музыканты: дрим-поп «О! нет», гараж-бэнд «Shakuhachi on the minipops», пост-панк «Где Фантом», инди «Afalina Drеаms», электро-поп «Tesla boy» и другие.
Место: Арт-Квадрат
Выставка работ заслуженного художника Башкирии Рашита Хабирова. Натюрморты в экспозиции подобраны так, чтобы нашлось место каждой форме и фактуре (дерево, медь, ткань, металл, керамика).
Место: галерея «Мирас»
Творческий вечер ведущей солистки Башкирского государственного академического театра оперы и балета, народной артистки РБ Альфии Каримовой. В программе — избранные работы вокальной музыки Чайковского и Рахманинова. За роялем — заслуженный деятель искусств РБ Рустам Шайхутдинов.
Место: Башкирский государственный театр оперы и балета