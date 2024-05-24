mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 25–26 мая

Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 25–26 мая

24 мая 2024, 12:44
Фото: 1MI

Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 25–26 мая

Рассказываем о событиях, которые пройдут в Уфе в грядущие выходные.

25 мая. Выставка «Раздватричетырепять»

Проект, объединяющий в себе выставку, игру и исследование: он предлагает посетителям иначе взглянуть на привычный город, исследовать Уфу и собственные ощущения от нее. Правила игры придумывают приглашенные художники, состав которых регулярно обновляется и пополняется, поэтому музей на протяжении работы выставки постепенно будет заполняться всевозможными инструкциями по игре в город.

Место: ZAMAN MUSEUM

26 мая. Спектакль «Человек-подушка»

Спектакль в жанре психологического триллера по одноименной пьесе Мартина Макдонаха.

Место: The Театр

26 мая. Концерт независимой музыки

Выступление в честь дня рождения «Арт-Квадрата», на котором выступят местные и приглашенные музыканты: дрим-поп «О! нет», гараж-бэнд «Shakuhachi on the minipops», пост-панк «Где Фантом», инди «Afalina Drеаms», электро-поп «Tesla boy» и другие.

Место: Арт-Квадрат

26 мая. Выставка «Рашит Хабиров. Натюрморт. Формула света»

Выставка работ заслуженного художника Башкирии Рашита Хабирова. Натюрморты в экспозиции подобраны так, чтобы нашлось место каждой форме и фактуре (дерево, медь, ткань, металл, керамика).

Место: галерея «Мирас»

26 мая. Концерт Альфии Каримовой

Творческий вечер ведущей солистки Башкирского государственного академического театра оперы и балета, народной артистки РБ Альфии Каримовой. В программе — избранные работы вокальной музыки Чайковского и Рахманинова. За роялем — заслуженный деятель искусств РБ Рустам Шайхутдинов.

Место: Башкирский государственный театр оперы и балета

#Андрей Королев#Общество#Новости#Уфа
Подпишитесь
Последний звонок — нервный гудок: Уфа встанет в пробках
Сегодня, 04:35
Топ-10 бань Уфы, которые спасут во время отключения воды
Вчера, 18:02
Мужчина заживо сгорел в своем доме в Башкирии
Сегодня, 03:39
Самокатчик и байкер подрались на дороге в Башкирии
Вчера, 13:29
Что не так с новым «иноагентским» законопроектом депутатов Башкирии
Вчера, 15:22
Будет ли новая волна мобилизации? Эксперты дали ответ
Вчера, 17:40
"