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Published Сегодня, 06:29

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Wildberries в Уфе обокрали на ₽2,4 млн

Wildberries в Уфе обокрали на ₽2,4 млн

23 мая 2024, 06:29
Фото: 1MI
В Уфе менеджер маркетплейса через сбои в программе похитила товары на ₽2,4 млн. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

По данным источника Mkset, инцидент мог случиться в одном из пунктов выдачи заказов интернет-магазина Wildberries. В надзорном ведомстве пояснили, что на протяжении почти года сотрудница заказывала товары через «левые» аккаунты других людей.

Схема состояла в том, что отключая автоматическое списывание денег за оплату и используя определенные сбои, подсудимая могла забирать товары бесплатно.

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Свою вину уфимка признала, суд назначил ей четыре года условно с тем же испытательным сроком. Решение пока в силу не вступило, у обвиняемой есть возможность обжаловать приговор.

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