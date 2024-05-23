Wildberries в Уфе обокрали на ₽2,4 млн

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
По данным источника Mkset, инцидент мог случиться в одном из пунктов выдачи заказов интернет-магазина Wildberries. В надзорном ведомстве пояснили, что на протяжении почти года сотрудница заказывала товары через «левые» аккаунты других людей.
Схема состояла в том, что отключая автоматическое списывание денег за оплату и используя определенные сбои, подсудимая могла забирать товары бесплатно.
Свою вину уфимка признала, суд назначил ей четыре года условно с тем же испытательным сроком. Решение пока в силу не вступило, у обвиняемой есть возможность обжаловать приговор.