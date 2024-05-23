Водителям приготовиться: в Уфе массово проверяют транспорт

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии подняли цены на проезд в автобусах. Вслед за государственным «Башавтотрансом» стоимость повысила частная транспортная компания, которая обслуживает в Уфе ряд маршрутов, пользующихся большим спросом. Оба перевозчика меры объясняют возросшими ценами на обслуживание парка и инфляцией.