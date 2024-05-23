Водителям приготовиться: в Уфе массово проверяют транспорт

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:34
Рейды ведутся на трассе Уфа — Оренбург. Особое внимание полицейские обращают на техническое состояние автобусов, а также соблюдение правил перевозки пассажиров.
Кроме того, вместе с инспекторами на постах стоят сотрудники приставов и налоговой. Правоохранительные органы массово ловят должников и злостных неплательщиков налогов.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии подняли цены на проезд в автобусах. Вслед за государственным «Башавтотрансом» стоимость повысила частная транспортная компания, которая обслуживает в Уфе ряд маршрутов, пользующихся большим спросом. Оба перевозчика меры объясняют возросшими ценами на обслуживание парка и инфляцией.