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В Уфе окурок стал причиной ЧП в жилом доме

В Уфе окурок стал причиной ЧП в жилом доме

23 мая 2024, 12:29
Фото: МЧС России по РБ
Были спасены 10 человек из пожара в многоэтажном здании на улице Степана Кувыкина в Уфе, сообщает МЧС по РБ.

Сегодня 23 мая, днем на улице Степана Кувыкина в Уфе произошел пожар. Огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире на шестом этаже многоэтажного здания, вызвав панику и опасность для жильцов.

Пожарные, оперативно прибывшие на место происшествия, смогли эвакуировать из задымленного подъезда десять человек, используя спасательные маски, что является примером профессионализма и готовности к быстрому реагированию. Площадь возгорания на балконе составила полтора квадратных метров, сообщает МЧС России по РБ.

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Предполагаемой причиной пожара, по словам жильцов, стал окурок, который, возможно, упал на балкон с верхнего этажа. Это напоминает о важности бережного отношения к огню и окуркам, особенно в многоэтажных зданиях. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на другие квартиры и помещения, что является важным фактором минимизации ущерба.

— Мы увидели дым. Сразу же вызвали спасателей и стали эвакуироваться. К счастью, никто не пострадал, — рассказала жительница соседней квартиры.

В настоящее время специалисты проводят расследование для установления точной причины пожара, что подчеркивает важность выявления факторов, способствующих возникновению подобных чрезвычайных ситуаций.

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