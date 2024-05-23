В Уфе окурок стал причиной ЧП в жилом доме

Предполагаемой причиной пожара, по словам жильцов, стал окурок, который, возможно, упал на балкон с верхнего этажа. Это напоминает о важности бережного отношения к огню и окуркам, особенно в многоэтажных зданиях. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на другие квартиры и помещения, что является важным фактором минимизации ущерба.