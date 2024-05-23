В Уфе окурок стал причиной ЧП в жилом доме

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Сегодня 23 мая, днем на улице Степана Кувыкина в Уфе произошел пожар. Огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире на шестом этаже многоэтажного здания, вызвав панику и опасность для жильцов.
Пожарные, оперативно прибывшие на место происшествия, смогли эвакуировать из задымленного подъезда десять человек, используя спасательные маски, что является примером профессионализма и готовности к быстрому реагированию. Площадь возгорания на балконе составила полтора квадратных метров, сообщает МЧС России по РБ.
Предполагаемой причиной пожара, по словам жильцов, стал окурок, который, возможно, упал на балкон с верхнего этажа. Это напоминает о важности бережного отношения к огню и окуркам, особенно в многоэтажных зданиях. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на другие квартиры и помещения, что является важным фактором минимизации ущерба.
— Мы увидели дым. Сразу же вызвали спасателей и стали эвакуироваться. К счастью, никто не пострадал, — рассказала жительница соседней квартиры.
В настоящее время специалисты проводят расследование для установления точной причины пожара, что подчеркивает важность выявления факторов, способствующих возникновению подобных чрезвычайных ситуаций.