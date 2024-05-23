В Башкирии несколько сотен дальнобойщиков оштрафовали за скрытые номера

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
Как пояснил главный инспектор республики, недобросовестные дальнобойщики часто прибегают к таким методам, чтобы не платить госпошлину.
Напомним, что за сокрытие государственных знаков могут выписать штраф на сумму до пяти тысяч рублей, либо лишить прав на срок от 1 до 3 месяцев.
Ранее в Уфе наказали водителя автобуса, выгнавшего ребенка из транспорта. У мальчика не проходила оплата по карте «Алга», в итоге сотрудник транспортной компании высадил школьника и забрал карту.