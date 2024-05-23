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В Башкирии несколько сотен дальнобойщиков оштрафовали за скрытые номера

В Башкирии несколько сотен дальнобойщиков оштрафовали за скрытые номера

23 мая 2024, 03:36
Фото: 1MI
В Башкирии сотрудники Госавтоинспекции с начала года оштрафовали 400 дальнобойщиков. Такие данные в ходе «Транспортного часа» сообщил глава ГИБДД региона Владимир Севастьянов. Водителей большегрузов привлекали к ответственности за намеренное сокрытие регистрационных номеров.

Как пояснил главный инспектор республики, недобросовестные дальнобойщики часто прибегают к таким методам, чтобы не платить госпошлину.

Напомним, что за сокрытие государственных знаков могут выписать штраф на сумму до пяти тысяч рублей, либо лишить прав на срок от 1 до 3 месяцев.

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Ранее в Уфе наказали водителя автобуса, выгнавшего ребенка из транспорта. У мальчика не проходила оплата по карте «Алга», в итоге сотрудник транспортной компании высадил школьника и забрал карту.

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#Общество#Башкортостан#Штрафы#Новости Башкирии#Транспорт
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