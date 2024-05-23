Турбизнес получит 30 млрд рублей кредитов под «зонтичные» поручительства КМСП

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил об этом в рамках встречи с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщает РИА Новости.
Исаевич рассказал, что Корпорацией МСП для стимулирования индустрии гостеприимства и модернизации гостиничных комплексов был запущен новый лимит «зонтичных» механизмов, чтобы предприниматели смогли до конца текущего года получить порядка 30 миллиардов рублей.
Это приоритетное направление, предусматривающее предоставление поручительств для кредитования предприятий малого и среднего бизнеса с основным ОКВЭД (класс 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»), пояснили в пресс-службе Корпорации МСП. Четыре кредитно-финансовые организации уже оповещены о новых лимитах: Сбербанк, МСП Банк (дочерняя организация Корпорации МСП), Промсвязьбанк и Альфа-Банк.
Глава Правительства РФ отметил, что необходимо и дальше разрабатывать удобные финансовые инструменты, а также предоставлять поддержку предприятиям, которые относятся к сегменту малого и среднего бизнеса.
По словам Мишустина, важно, чтобы малые предприятия развивались, повышали собственную эффективность. Многие могли бы быстрее адаптироваться к текущей ситуации, когда на страну оказывается мощное санкционное давление, и по возможности могли бы занять освободившиеся после ухода западных компаний ниши.