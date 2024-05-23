Турбизнес получит 30 млрд рублей кредитов под «зонтичные» поручительства КМСП

Это приоритетное направление, предусматривающее предоставление поручительств для кредитования предприятий малого и среднего бизнеса с основным ОКВЭД (класс 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»), пояснили в пресс-службе Корпорации МСП. Четыре кредитно-финансовые организации уже оповещены о новых лимитах: Сбербанк, МСП Банк (дочерняя организация Корпорации МСП), Промсвязьбанк и Альфа-Банк.