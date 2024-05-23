mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Самокатчик и байкер подрались на дороге в Башкирии

Самокатчик и байкер подрались на дороге в Башкирии

23 мая 2024, 13:29
Фото: 1MI
В центре Ишимбая произошло столкновение двух транспортных миров, взрослый самокатчик и юный байкер схлестнулись на проспекте Ленина.

Эпичная битва двух миров разыгралась на оживленном переходе. Мужчина переходил дорогу по зебре, везя в руках электросамокат. В это время на него выскочил 15-летний подросток на мопеде.

По словам очевидцев, самокатчик от неожиданности пнул мопедиста ногой. Школьник вылетел из седла и упал на асфальт.

— После падения мужчина обматерил меня и еще раз пнул по шлему, — рассказал пострадавший подросток.

По предварительным данным, причиной столкновения стал выезд мопедиста на пешеходный переход.

Пострадавший школьник заявил, что намерен написать заявление в полицию. Ему диагностировали ушибы и ссадины.

Инцидент в Ишимбае вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Одни пользователи осудили действия самокатчика, другие встали на его сторону, обвинив подростка в нарушении правил дорожного движения.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Читайте также:
В Уфе сбили первоклассника на самокатеВ Уфе фургон сбил 8-летнего мальчика на самокатеВ Уфе осудили водителя сбившего подростка на мопеде
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Башкортостан#ДТП#Новости Башкирии
Подпишитесь
В Стерлитамаке лифт с девочкой внутри пролетел десять этажей
Сегодня, 09:48
Моргенштерн* не сможет баллотироваться на пост главы Башкирии
Сегодня, 07:42
Пенсионерка из Башкирии провела три месяца в ошейнике
Сегодня, 07:42
Увидят ли уфимцы парад планет
Сегодня, 04:12
В ботаническом саду Уфы зацвели древовидные пионы
Сегодня, 03:47
ПСБ в Уфе присоединился к всероссийской акции «Монетная неделя»
21 мая, 06:50
"