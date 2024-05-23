Самокатчик и байкер подрались на дороге в Башкирии

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Эпичная битва двух миров разыгралась на оживленном переходе. Мужчина переходил дорогу по зебре, везя в руках электросамокат. В это время на него выскочил 15-летний подросток на мопеде.
По словам очевидцев, самокатчик от неожиданности пнул мопедиста ногой. Школьник вылетел из седла и упал на асфальт.
— После падения мужчина обматерил меня и еще раз пнул по шлему, — рассказал пострадавший подросток.
По предварительным данным, причиной столкновения стал выезд мопедиста на пешеходный переход.
Пострадавший школьник заявил, что намерен написать заявление в полицию. Ему диагностировали ушибы и ссадины.
Инцидент в Ишимбае вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Одни пользователи осудили действия самокатчика, другие встали на его сторону, обвинив подростка в нарушении правил дорожного движения.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.