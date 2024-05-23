Ночью — минус, днем — жара: в Башкирии ожидаются «температурные качели»

Пятница, 24 мая, начнется с небольшого дождя. Направление ветра, по-прежнему, — северное с переходом на западное. Синоптики предупреждают о заморозках в ночное время суток: воздух и почва промерзнут до -1… -6°С. Днем же термометр покажет +10… +15°С.