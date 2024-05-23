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Ночью — минус, днем — жара: в Башкирии ожидаются «температурные качели»

Ночью — минус, днем — жара: в Башкирии ожидаются «температурные качели»

23 мая 2024, 04:42
Фото: Изображение Midjourney
Синоптики Башгидрометцентра сообщили, какой будет погода в ближайшие дни в регионе. По данным управления по гидрометеорологии, жителей республики в конце рабочей недели ждут «температурные качели».

В четверг, 23 мая, на территории большей части республики ожидается сухая погода, однако в южных районах обещают небольшой дождь. Столбик термометра окажется на отметке +11… +16°С. Местами сильный северный ветер.

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Пятница, 24 мая, начнется с небольшого дождя. Направление ветра, по-прежнему, — северное с переходом на западное. Синоптики предупреждают о заморозках в ночное время суток: воздух и почва промерзнут до -1… -6°С. Днем же термометр покажет +10… +15°С.

В субботу, 25 мая, снова обещают небольшие дожди. Ночью — заморозки до -1… -6°С. Местами до +5°С. Днем температура воздуха в Башкирии составит +18… +23°С.

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