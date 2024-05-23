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Published Сегодня, 07:42

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Updated Сегодня, 07:44

Моргенштерн* не сможет баллотироваться на пост главы Башкирии

23 мая 2024, 07:42

В Башкирии иноагентам запретили участвовать в выборах

Депутаты регионального Госсобрания приняли закон «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан о выборах», сообщает пресс-служба парламента.
Сюжет
Выборы

Предполагается, что новый закон должен снизить иностранное влияние на общественно-политические процессы в регионе. Так, иностранных агентов не будут допускать к участию в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

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Спикер Курултая Константин Толкачев в своем комментарии отметил, что нововведения обусловлены напряженной обстановкой на международной политической арене. При этом он напомнил, что граждане, признанные иностранными агентами, имеют право оспорить свой статус. После исключения из списка иностранных агентов гражданин возвращает себе право на участие в выборных компаниях.

Отметим, что в реестр иностранных агентов включены сразу несколько известных уроженцев республики. Среди них рэперы FACE* и Моргенштерн*, юрист Фёдор Телин*, певица Земфира*, политтехнолог и бывший соратник главы Башкирии Ростислав Мурзагулов*. Примечательно, что Мурзагулов самостоятельно направил иск против министерства юстиции с требованием о признании себя иноагентом.

* Иван Дремин, Алишер Валеев, Фёдор Телин, Земфира Рамазанова, Ростислав Мурзагулов признаны Минюстом РФ физлицами, выполняющими функции иностранного агента.

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