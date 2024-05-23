Моргенштерн* не сможет баллотироваться на пост главы Башкирии

Спикер Курултая Константин Толкачев в своем комментарии отметил, что нововведения обусловлены напряженной обстановкой на международной политической арене. При этом он напомнил, что граждане, признанные иностранными агентами, имеют право оспорить свой статус. После исключения из списка иностранных агентов гражданин возвращает себе право на участие в выборных компаниях.