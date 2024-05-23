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Published Сегодня, 09:59

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Updated Сегодня, 11:46

В Башкирии лось сбил женщину у подъезда дома

Лось — хулиган в Салавате ударил женщину в голову

23 мая 2024, 09:59
Фото: 1MI

В Башкирии лось сбил женщину у подъезда дома

В Башкирии лось, ударил женщину копытом испугавшись собаки, сообщает UTV.

Жительница Салавата отправилась на прогулку со своей собакой, когда их внезапно посетил неожиданный гость. Лесной лось, решивший познакомиться с городскими пейзажами, забрел во двор дома.

Собака, не испугавшись внушительных размеров непрошеного визитера, начала огрызаться на него. Это не понравилось лосю, и он мощным прыжком сбил с ног женщину, пытавшуюся удержать собаку на поводке.

К счастью, пострадавшая отделалась легким испугом и не получила серьезных травм. А лось, убедившись, что городская жизнь не для него, поспешил покинуть двор и скрылся с места преступления.

Подобные случаи, когда дикие животные забредают в населенные пункты, нередки. Эксперты объясняют это тем, что животные теряют свои привычные места обитания из-за вырубки лесов, строительства дорог и других факторов, связанных с деятельностью человека.

Встреча с диким животным может быть опасной, поэтому важно соблюдать правила безопасности.

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