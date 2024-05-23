Что не так с новым «иноагентским» законопроектом депутатов Башкирии

Законодатели указали на неточность формулировки о счетах «в одном из государственных банков», так как у понятия нет юридического статуса. Экспертная комиссия также вспомнила о гарантиях неприкосновенности частной собственности в Конституции. Соответствие законопроекта этому положению документа также нашли сомнительной.