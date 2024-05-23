mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Комиссия не поддержала ужесточенный «иноагентский» закон от депутатов Башкирии

Что не так с новым «иноагентским» законопроектом депутатов Башкирии

23 мая 2024, 15:22
Фото: Изображение Midjourney

Комиссия не поддержала ужесточенный «иноагентский» закон от депутатов Башкирии

Совет законодателей России порекомендовал парламенту Башкирии не вносить в Госдуму мартовский законопроект об «иноагентах». Об этом гласит заключение совещательного органа по инициативе башкортостанских «народных избранников».

Ранее республиканские депутаты предложили списывать у «иностранных агентов» доходы, которые превышают МРОТ. Для этого парламентарии предложили создавать таким лицам специальные счета в «государственных банках», куда контрагенты обязаны отправлять средства со всех сделок.

Законодатели указали на неточность формулировки о счетах «в одном из государственных банков», так как у понятия нет юридического статуса. Экспертная комиссия также вспомнила о гарантиях неприкосновенности частной собственности в Конституции. Соответствие законопроекта этому положению документа также нашли сомнительной.

Моргенштерн* не сможет баллотироваться на пост главы Башкирии
Узнать подробнее

Кроме того, законодатели подчеркнули противоречие инициативы статье Гражданского Кодекса, в которой ясно указано, что взыскивать имущество по упомянутым сделкам может исключительно суд. В законопроекте также не раскрыто, каким образом средства будут списываться в доход государства.

Ранее, как сообщал Mkset, депутаты Башкирии решили запретить «иноагентам» указывать на нарушения в области экологии. Редакция опросила экоактивистов: специалисты отнеслись к поправкам крайне скептически.

Читайте также:
В Башкирии суд оштрафовал репера-иноагента Face*Шевчуку грозит уголовное дело после шоу в ДубаеНа экс-председателя Общественной палаты Башкирии завели два уголовных дела
#Политика#Общество#Башкортостан#Новости Башкирии#Законопроект#Законы#Иноагенты#Поправки
Подпишитесь
В Стерлитамаке лифт с девочкой внутри пролетел десять этажей
Сегодня, 09:48
Моргенштерн* не сможет баллотироваться на пост главы Башкирии
Сегодня, 07:42
Пенсионерка из Башкирии провела три месяца в ошейнике
Сегодня, 07:42
Увидят ли уфимцы парад планет
Сегодня, 04:12
В ботаническом саду Уфы зацвели древовидные пионы
Сегодня, 03:47
ПСБ в Уфе присоединился к всероссийской акции «Монетная неделя»
21 мая, 06:50
"