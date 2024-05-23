Что не так с новым «иноагентским» законопроектом депутатов Башкирии

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Ранее республиканские депутаты предложили списывать у «иностранных агентов» доходы, которые превышают МРОТ. Для этого парламентарии предложили создавать таким лицам специальные счета в «государственных банках», куда контрагенты обязаны отправлять средства со всех сделок.
Законодатели указали на неточность формулировки о счетах «в одном из государственных банков», так как у понятия нет юридического статуса. Экспертная комиссия также вспомнила о гарантиях неприкосновенности частной собственности в Конституции. Соответствие законопроекта этому положению документа также нашли сомнительной.
Кроме того, законодатели подчеркнули противоречие инициативы статье Гражданского Кодекса, в которой ясно указано, что взыскивать имущество по упомянутым сделкам может исключительно суд. В законопроекте также не раскрыто, каким образом средства будут списываться в доход государства.