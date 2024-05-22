mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

В Уфе вынесли приговор мужчине, устроившему нарколабораторию

Житель Уфы купил садовый участок, чтобы устроить там нарколабораторию

22 мая 2024, 12:46
Фото: 1MI

В Уфе вынесли приговор мужчине, устроившему нарколабораторию

Изготовленный товар он в дальнейшем планировал реализовать через сеть «тайников-закладок» в республике и за её пределами, сообщает пресс-служба УФСБ по РБ.

Житель Уфы организовал лабораторию по производству наркотиков в дачном доме. Для этих целей злоумышленник наряжу с реактивами также приобрел ряд оборудования: химический реактор и вакуумный фильтр.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 2,8 кг мефедрона, а также незаконно хранящиеся емкости с прекурсором запрещенных веществ общей массой более 20 кг. Наркотик злоумышленник намеревался реализовать через «тайники-закладки».

Фото: Пресс-служба УФСБ по РБ

В ходе судебных заседаний мужчина полностью признал свою вину.

Приговором Верховного суда республики молодой человек признан виновным в производстве наркотических средств в особо крупном размере, а также в незаконном приобретении, хранении и перевозке прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Полицейские накрыли нарколабораторию и нашли скрывавшегося убийцу в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимец арендовал квартиру, чтобы устроить в ней наркопритонПолицейских из Башкирии обвинили в разглашении гостайныОтключение воды в Уфе привело к потопу
#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Наркотики#Задержание наркоторговца#Башкортостан#ФСБ#Новости Башкирии#Новости Уфы#Торговля наркотиками#Нарколаборатория
Подпишитесь
Собачья агрессия в Башкирии. Кто виноват и что делать?
Сегодня, 05:43
Нашествие медведей в Башкирии: как выжить при встрече с хищником
Сегодня, 02:55
Теневая экономика Башкирии: кто в ответе за коррупционную паутину в регионе
Вчера, 12:03
Молодая уфимка скончалась после операции в Москве
Сегодня, 03:54
Чего нельзя делать при боли в спине, чтобы не стать инвалидом
Вчера, 06:12
ПСБ в Уфе присоединился к всероссийской акции «Монетная неделя»
Вчера, 06:50
"