Житель Уфы купил садовый участок, чтобы устроить там нарколабораторию

Приговором Верховного суда республики молодой человек признан виновным в производстве наркотических средств в особо крупном размере, а также в незаконном приобретении, хранении и перевозке прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.