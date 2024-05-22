Житель Уфы купил садовый участок, чтобы устроить там нарколабораторию

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Житель Уфы организовал лабораторию по производству наркотиков в дачном доме. Для этих целей злоумышленник наряжу с реактивами также приобрел ряд оборудования: химический реактор и вакуумный фильтр.
В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 2,8 кг мефедрона, а также незаконно хранящиеся емкости с прекурсором запрещенных веществ общей массой более 20 кг. Наркотик злоумышленник намеревался реализовать через «тайники-закладки».
В ходе судебных заседаний мужчина полностью признал свою вину.
Приговором Верховного суда республики молодой человек признан виновным в производстве наркотических средств в особо крупном размере, а также в незаконном приобретении, хранении и перевозке прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.