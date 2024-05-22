В Уфе водителя наказали «строгим выговором» за высадку ребенка из-за карты «Алга»

Напомним, инцидент произошел в Уфе на прошлой неделе. У тринадцатилетнего ребенка не прошла оплата по карте «Алга». Водитель автобуса после этого забрал у мальчика проездной и высадил школьника. После публикаций в СМИ на происшествие обратили внимание власти республики.