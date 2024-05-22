mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:22

Published Сегодня, 17:22

Modified Сегодня, 17:24

Updated Сегодня, 17:24

В Уфе водителя наказали «строгим выговором» за высадку ребенка из-за карты «Алга»

В Уфе водителя наказали «строгим выговором» за высадку ребенка из-за карты «Алга»

22 мая 2024, 17:22
Фото: 1MI
В Уфе вынесли дисциплинарное наказание водителю, выгнавшему ребенка из автобуса. Об этом сообщает «Вся Уфа».

Как утверждает издание, сотруднику частной транспортной компании объявили строгий выговор. Кроме того, с остальными водителями маршрута №291 провели инструктаж с целью недопущения подобных ситуаций в дальнейшем.

«Вынужденная мера»: при новом и. о. главы Минтранса Башкирии подорожает проезд
Узнать подробнее

Напомним, инцидент произошел в Уфе на прошлой неделе. У тринадцатилетнего ребенка не прошла оплата по карте «Алга». Водитель автобуса после этого забрал у мальчика проездной и высадил школьника. После публикаций в СМИ на происшествие обратили внимание власти республики.

Читайте также:
В Уфе «развернут» движение по Демскому шоссеЦентр Уфы отметил «Затор-байрам»Частный перевозчик вслед за «Башавтотрансом» повысит цены на проезд в Уфе
#Уфа#Башкортостан#Дороги#Автобус#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Инциденты
Подпишитесь
Собачья агрессия в Башкирии. Кто виноват и что делать?
Сегодня, 05:43
Нашествие медведей в Башкирии: как выжить при встрече с хищником
Сегодня, 02:55
Теневая экономика Башкирии: кто в ответе за коррупционную паутину в регионе
Вчера, 12:03
Молодая уфимка скончалась после операции в Москве
Сегодня, 03:54
Чего нельзя делать при боли в спине, чтобы не стать инвалидом
Вчера, 06:12
ПСБ в Уфе присоединился к всероссийской акции «Монетная неделя»
Вчера, 06:50
"