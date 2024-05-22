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Published Сегодня, 17:01

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Updated Сегодня, 17:03

В Уфе собаку едва не задушил застрявший в лифте поводок

В Уфе собаку едва не задушил застрявший в лифте поводок

22 мая 2024, 17:01
Фото: 1MI
В Уфе собаку чуть не задушило застрявшим в лифте поводком. Неосмотрительность хозяйки едва не закончилась гибелью питомца. Кадрами поделился телеграм-канал «Видеодозор».

На записи с камеры видно, как хозяйка собаки стоит на лестничной площадке перед открытым лифтом. Буквально за мгновение до их закрытия собака заходит в подъемник, хозяйка же протиснуться не успевает. Судя по всему, кто-то нижних этажах внезапно вызвал лифт.

К счастью, трагедии удалось избежать: поводок оборвался. Как только двери открылись, собака тут же выбежала в подъезд.

Ранее в Уфе пьяный подросток устроил кровавый погром в подъезде одной из многоэтажек. Нетрезвый юноша разбил фары припаркованного перед домом автомобиля, после чего зашел в здание и попытался разбить камеры видеонаблюдения в лифте. Очевидцы сообщили о том, что вся лестничная площадка была залита кровью.

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