В Уфе собаку едва не задушил застрявший в лифте поводок

Ранее в Уфе пьяный подросток устроил кровавый погром в подъезде одной из многоэтажек. Нетрезвый юноша разбил фары припаркованного перед домом автомобиля, после чего зашел в здание и попытался разбить камеры видеонаблюдения в лифте. Очевидцы сообщили о том, что вся лестничная площадка была залита кровью.