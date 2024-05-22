В Уфе собаку едва не задушил застрявший в лифте поводок

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
На записи с камеры видно, как хозяйка собаки стоит на лестничной площадке перед открытым лифтом. Буквально за мгновение до их закрытия собака заходит в подъемник, хозяйка же протиснуться не успевает. Судя по всему, кто-то нижних этажах внезапно вызвал лифт.
К счастью, трагедии удалось избежать: поводок оборвался. Как только двери открылись, собака тут же выбежала в подъезд.
Ранее в Уфе пьяный подросток устроил кровавый погром в подъезде одной из многоэтажек. Нетрезвый юноша разбил фары припаркованного перед домом автомобиля, после чего зашел в здание и попытался разбить камеры видеонаблюдения в лифте. Очевидцы сообщили о том, что вся лестничная площадка была залита кровью.