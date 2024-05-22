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Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

В Уфе «развернут» движение по Демскому шоссе

В Уфе «развернут» движение по Демскому шоссе

22 мая 2024, 15:43
Фото: 1MI
В Уфе на Демском шоссе введут масштабные ограничения и реверсивное движение. Об этом сообщает мэрия города. Как пояснили в администрации, на дорогах будет проводиться ремонт. Перекрывать проезжую часть собираются по выходным в течение двух недель.

Так, с 25 по 26 мая закроют обе полосы в сторону Демы. Движение будет перенаправлено по встречной полосе. В следующий раз ограничения введут с 1 по 2 июня — закрывать собираются уже полосы в сторону города.

Схема проезда ряда маршрутов изменится. Подробнее — на схеме.

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе подорожает проезд на общественном транспорте. Вместе с «Башавтотрансом» цены поднимет частный перевозчик, обслуживающий несколько популярных городских маршрутов.

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