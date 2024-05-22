В Уфе «развернут» движение по Демскому шоссе

В Уфе на Демском шоссе введут масштабные ограничения и реверсивное движение. Об этом сообщает мэрия города. Как пояснили в администрации, на дорогах будет проводиться ремонт. Перекрывать проезжую часть собираются по выходным в течение двух недель.