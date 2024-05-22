В Уфе «развернут» движение по Демскому шоссе

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Так, с 25 по 26 мая закроют обе полосы в сторону Демы. Движение будет перенаправлено по встречной полосе. В следующий раз ограничения введут с 1 по 2 июня — закрывать собираются уже полосы в сторону города.
Схема проезда ряда маршрутов изменится. Подробнее — на схеме.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе подорожает проезд на общественном транспорте. Вместе с «Башавтотрансом» цены поднимет частный перевозчик, обслуживающий несколько популярных городских маршрутов.