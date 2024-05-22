В Уфе начнут массово отлавливать должников

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Уфимских автомобилистов проверят на наличие задолженностей по налогам и штрафам за нарушение ПДД. Отмечается, что в случае если сумма задолженности превышает установленный лимит, то автомобиль изъять для дальнейшей реализации на торгах.
Так, лишиться права управления ТС можно при задолженности на суммы свыше десяти тыс. руб. Если же сумма превышает 100 тысяч, то автомобиль могут изъять. В этом случае у должника будет десять дней на то, чтобы оплатить задолженность для возвращения ТС.
Госавтоинспекция Уфы, в свою очередь, напоминает, что согласно статье 20.25 КоАП РФ в случае неуплаты штрафов в течение 60 дней с момента вступления в законную силу постановления об административном правонарушении, может грозить штраф в двойном размере от суммы неоплаченного, либо арест сроком до 15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов.
Получить информацию по наличию долгов по налогам и штрафам можно на сайте Главного управления ФССП России по РБ. Физлица могут узнать о наличии задолженностей на сайте Госуслуг.
Напомним, ранее на спецстоянку отправился автомобиль молодого уфимца, чьи пассажиры забрались на крышу авто во время движения. Молодых людей привлекли к ответственности по нескольким статьям КоАП РФ. Кроме того, к ответственности также привлекли маму одного из них.