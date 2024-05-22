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Сотрудники ГИБДД Уфы прооводят новую спецоперацию по поиску должников

В Уфе начнут массово отлавливать должников

22 мая 2024, 04:41
Фото: 1MI

Сотрудники ГИБДД Уфы прооводят новую спецоперацию по поиску должников

При наличии крупной задолженности водителей могут лишить не только прав на управления ТС, но также и самого автомобиля, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Уфимских автомобилистов проверят на наличие задолженностей по налогам и штрафам за нарушение ПДД. Отмечается, что в случае если сумма задолженности превышает установленный лимит, то автомобиль изъять для дальнейшей реализации на торгах.

Так, лишиться права управления ТС можно при задолженности на суммы свыше десяти тыс. руб. Если же сумма превышает 100 тысяч, то автомобиль могут изъять. В этом случае у должника будет десять дней на то, чтобы оплатить задолженность для возвращения ТС.

Госавтоинспекция Уфы, в свою очередь, напоминает, что согласно статье 20.25 КоАП РФ в случае неуплаты штрафов в течение 60 дней с момента вступления в законную силу постановления об административном правонарушении, может грозить штраф в двойном размере от суммы неоплаченного, либо арест сроком до 15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов.

Получить информацию по наличию долгов по налогам и штрафам можно на сайте Главного управления ФССП России по РБ. Физлица могут узнать о наличии задолженностей на сайте Госуслуг.

Напомним, ранее на спецстоянку отправился автомобиль молодого уфимца, чьи пассажиры забрались на крышу авто во время движения. Молодых людей привлекли к ответственности по нескольким статьям КоАП РФ. Кроме того, к ответственности также привлекли маму одного из них.

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