В Уфе начнут массово отлавливать должников

Так, лишиться права управления ТС можно при задолженности на суммы свыше десяти тыс. руб. Если же сумма превышает 100 тысяч, то автомобиль могут изъять. В этом случае у должника будет десять дней на то, чтобы оплатить задолженность для возвращения ТС.