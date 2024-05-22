В Башкирии вынесли приговор водителю министра здравоохранения убившему двоих людей

Гиндуллин, который на момент аварии вез министра здравоохранения Айрата Рахматуллина, не отрицает своей вины. Однако он рассчитывал на более мягкое наказание, с учетом того, что у него на иждивении двое детей и он выплатил семье погибших 700 тысяч рублей.