В Башкирии вынесли приговор водителю министра здравоохранения убившему двоих людей

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Водитель министра здравоохранения Башкирии Ирик Гиндуллин предстал перед судом в Караидельском районе за гибель супругов Талгата и Минигуль. Трагедия произошла во время обгона в колонне машин. Обвиняемый утверждает, что не заметил ехавший навстречу автомобиль.
Гиндуллин, который на момент аварии вез министра здравоохранения Айрата Рахматуллина, не отрицает своей вины. Однако он рассчитывал на более мягкое наказание, с учетом того, что у него на иждивении двое детей и он выплатил семье погибших 700 тысяч рублей.
Суд в своем решении не принял во внимание эти обстоятельства и приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Осужденный не согласен с приговором. Он заявил, что подаст апелляцию.