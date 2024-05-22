В Башкирии умер певец песен на 25 языках

Ильдар Рахимгулов был выпускником Уфимского государственного института искусств и уже в юности стал успешно выступать на концертах. Он пользовался популярностью не только в России, но и за ее пределами. Его песни отличаются танцевальным ритмом, яркими мелодиями и заразительной энергией. Он исполнял песни на русском, башкирском, татарском, английском, французском, итальянском, испанском, немецком, китайском, японском и других языках.