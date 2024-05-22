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Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

В Башкирии произошел пожар в Благовещенской больнице, эвакуировано 48 человек

В Башкирии произошел пожар в Благовещенской больнице, эвакуировано 48 человек

22 мая 2024, 13:55
Фото: МЧС России по РБ
Сегодня, 22 мая, произошел пожар в здании Благовещенской центральной районной больницы.

В здании больницы произошел возгорание, которое вызвало панику среди пациентов и персонала. Благодаря быстрой реакции служб МЧС удалось эвакуировать всех 48 человек без пострадавших.

— Я был в больнице, когда начался пожар. Сначала почувствовал запах дыма и увидел, как люди начали бежать из здания. Паника нарастала, но персонал больницы действовал быстро и организованно. Они помогали эвакуировать пациентов и указывали пути к выходу, — сообщает очевидец.

Специалисты МЧС прибыли на место происшествия незамедлительно после обращения. В помещении архива больницы было замечено задымление, и огонь на площади 2 квадратных метра был потушен за 15 минут.

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Для тушения пожара были задействованы 42 человека и 14 единиц техники, что помогло предотвратить дальнейшее распространение огня и спасти жизни. В настоящее время причины инцидента расследует комиссия МЧС.

Подобные случаи напоминают о важности соблюдения правил безопасности в любых учреждениях, особенно когда речь идет о человеческих жизнях.

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