Собачья агрессия в Башкирии. Кто виноват и что делать?

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:49
В селе Старые Маты Бакалинского района собака насмерть загрызла маленькую девочку. Этот жуткий случай в очередной раз заставил говорить о проблеме бездомных животных, остро стоящей не только в Башкирии, но и по всей России.
Трагедия в Старых Матах: детали и версии
Как мы писали ранее, девочка часто играла во дворе с этой собакой, которую, по словам местных жителей, считала «своей». Почему животное проявило агрессию — неизвестно. Выдвигаются версии о возможном бешенстве, о том, что собаку могли спровоцировать. Однако факт остается фактом: ребенка не стало, а трагедия обнажила системные проблемы в обращении с животными, как со стороны общества, так и со стороны государства.
Масштаб проблемы: бездомные животные в Башкирии
Проблема бездомных и оставшихся без присмотра животных в Башкирии, как и во многих регионах России, многогранна. Это и безответственность хозяев, бросающих своих питомцев на произвол судьбы, и отсутствие должной системы контроля за разведением животных, и недостаточное финансирование приютов и служб отлова.
Зоозащитники бьют тревогу, утверждая, что количество бездомных животных в республике растет с каждым годом.
— Необходимо развивать систему стерилизации и вакцинации, создавать государственные приюты, привлекать к ответственности нерадивых хозяев, — убеждена Алена Лапина, руководитель приюта «Надежда».
Ее слова подтверждают и другие специалисты.
Проблемы отлова: когда помощь оборачивается жестокостью
Однако не всегда действия государственных органов, призванных регулировать численность бездомных животных, можно назвать адекватными. Так, 14 мая 2024 года Мксеть опубликовал материал о вопиющем случае жестокого обращения с отловленными животными в Башкирии. Предполагается, что сотрудники службы отлова из Буздякского района республики, превышая свои полномочия, умертвили несколько собак, которые, вероятно, не проявляли агрессии и находились в удовлетворительном состоянии. Данный случай вызвал широкий общественный резонанс и стал поводом для тщательной проверки.
Законодательство: декларации и реальность
На федеральном уровне вопросы обращения с животными регламентированы Федеральным законом № 498-ФЗ от 27.12.2018 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который регулирует отношения с животными как в целях их защиты, так и для обеспечения безопасности и законных интересов граждан.
Региональные законодатели также не остались в стороне. Закон Республики Башкортостан от 29 июня 2020 года N 289-з «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан» с изменениями от 2 марта 2023 года также призван защищать животных от жестокого обращения и регламентирует правила их содержания.
Однако, как показывает практика, законодательство не всегда работает, а его применение оставляет желать лучшего.
Опыт соседей: как борются с проблемой в других регионах
Как же решают проблему бездомных животных в соседних регионах? В Татарстане, например, действует программа ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат). В Оренбургской области активно работают волонтерские организации, помогающие пристраивать бездомных животных. В Свердловской области и Пермском крае реализуются программы по строительству муниципальных приютов, а также по льготной стерилизации домашних животных.
Безопасность детей: как научить ребенка правильному поведению с собаками
Трагедия в Старых Матах — страшный урок для всех нас. Крайне важно научить детей правильному поведению с животными, особенно с незнакомыми. Психолог Алиса Курамшина специально для публикации в издании Мксеть подготовила несколько советов:
Объясните ребенку, что не все собаки могут быть дружелюбными и безопасными, даже если они выглядят милыми. Подчеркните важность сохранения дистанции и уважения к чужим животным.
Поясните, что у собаки, так же как и у людей, есть личное пространство, которое нужно уважать. Объясните, что некоторые собаки могут испугаться, если к ним подойти слишком близко.
Установите правила для вашего ребенка относительно общения с собаками на улице и поощряйте их соблюдение. Например, вы можете договориться, что ребенок не должен подходить к собакам без разрешения их владельцев.
Познакомьте ребенка с основными признаками того, что собака может быть напряженной или недружелюбной (настороженный взгляд, ворчание, показывание зубов) и научите его распознавать эти сигналы.
Поощряйте здравый страх перед незнакомыми животными, но при этом учите ребенка быть добрым и уважительным к ним.
Обучение детей правильному поведению около животных. Это важно как для их собственной безопасности, так и благополучия четвероногих друзей.
Пути решения: что делать?
Трагедия в Старых Матах — это сигнал тревоги, призывающий к решительным действиям. Необходимо комплексное решение проблемы, включающее в себя:
ужесточение ответственности за жестокое обращение с животными и их самовыгул;
создание сети государственных приютов и развитие системы передержек;
внедрение обязательной регистрации и чипирования домашних животных;
массовую стерилизацию и вакцинацию;
проведение разъяснительной работы с населением о важности ответственного отношения к животным.
Только совместными усилиями государства, общественных организаций и каждого жителя республики можно сделать Башкирию безопасной как для людей, так и для братьев наших меньших.