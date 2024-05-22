Собачья агрессия в Башкирии. Кто виноват и что делать?

Объясните ребенку, что не все собаки могут быть дружелюбными и безопасными, даже если они выглядят милыми. Подчеркните важность сохранения дистанции и уважения к чужим животным.

Поясните, что у собаки, так же как и у людей, есть личное пространство, которое нужно уважать. Объясните, что некоторые собаки могут испугаться, если к ним подойти слишком близко.

Установите правила для вашего ребенка относительно общения с собаками на улице и поощряйте их соблюдение. Например, вы можете договориться, что ребенок не должен подходить к собакам без разрешения их владельцев.

Познакомьте ребенка с основными признаками того, что собака может быть напряженной или недружелюбной (настороженный взгляд, ворчание, показывание зубов) и научите его распознавать эти сигналы.