Сезон тазов: что поможет уфимцам пережить отключение воды

Отключение воды — это всегда стресс для жителей, особенно если оно происходит неожиданно и длится несколько дней. Чтобы пережить этот период без особых потерь, необходимо заранее подготовиться и запастись не только водой, но и полезными советами.

Подготовка к отключению Запаситесь водой заранее Рекомендуется набрать воду минимум за 6 часов до отключения. Это связано с тем, что из-за большого водоразбора давление в трубах может снизиться, и в некоторых домах вода может быть замутненной. Также не забудьте подготовить несколько литров питьевой воды в пластиковых или стеклянных бутылках и, если есть возможность, заморозьте небольшие контейнеры с водой для использования в качестве холодильника. Выполните домашние дела заранее Завершите все домашние дела, которые требуют использования воды, до отключения: Проведите генеральную уборку, чтобы не было необходимости использовать воду после отключения. Выполните стирку и глажку одежды заранее. Запланируйте меню на выходные дни Лучше всего подойдут блюда, которых хватит на все выходные, например, супы. Можно заранее заварить и разлить по банкам чаи, морсы и компоты, чтобы потом их только подогревать. Также можно приготовить блюда, которые не требуют использования воды во время приготовления или подачи. Запастись консервированными или сухими продуктами длительного хранения. Где помыться во время отключения воды Фото: 1MI Где помыться во время отключения воды Фитнес-центры и бассейны: Стоимость: цены на разовое посещение могут варьироваться от 200 до 700 рублей в зависимости от конкретного клуба, его расположения и услуг, которые он предлагает.

цены на разовое посещение могут варьироваться от 200 до 700 рублей в зависимости от конкретного клуба, его расположения и услуг, которые он предлагает. Дополнительные услуги: в некоторых фитнес-центрах, помимо бассейна, вы можете воспользоваться сауной, душевыми кабинами, тренажерным залом.

в некоторых фитнес-центрах, помимо бассейна, вы можете воспользоваться сауной, душевыми кабинами, тренажерным залом. Совет: перед посещением лучше заранее позвонить и уточнить, что бассейн и душевые работают в обычном режиме. Спортзалы: Стоимость: аналогично фитнес-центрам, стоимость разового посещения спортзала может колебаться от 200 до 700 рублей.

аналогично фитнес-центрам, стоимость разового посещения спортзала может колебаться от 200 до 700 рублей. Преимущества: возможность не только помыться, но и провести время на тренировках. Бани: Стоимость: средняя стоимость посещения бани составляет около 500 рублей за час, но может варьироваться в зависимости от типа бани (русская, финская), услуг (массаж, ароматерапия) и класса учреждения.

средняя стоимость посещения бани составляет около 500 рублей за час, но может варьироваться в зависимости от типа бани (русская, финская), услуг (массаж, ароматерапия) и класса учреждения. Дополнительные услуги: в некоторых банях предлагаются дополнительные услуги, такие как парилки с различными добавками, бассейны, открытые ванны.

в некоторых банях предлагаются дополнительные услуги, такие как парилки с различными добавками, бассейны, открытые ванны. Совет: проверьте, не требуется ли предварительная запись и узнайте о режиме работы в день вашего планируемого посещения. Общественные души: Стоимость: в некоторых городах существуют общественные души, где можно помыться за небольшую плату или даже бесплатно.

в некоторых городах существуют общественные души, где можно помыться за небольшую плату или даже бесплатно. Удобство: это может быть хорошим вариантом, если вам нужно просто быстро помыться и нет необходимости в дополнительных услугах, которые предлагают бассейны или бани. Лайфхаки для выживания без воды Фото: 1MI Лайфхаки для выживания без воды Смоченное полотенце для протирания тела Этот простой и эффективный метод позволяет освежиться и очистить кожу от загрязнений. Смочите полотенце холодной водой и протрите им тело. Такой способ часто используют космонавты в условиях невесомости, когда принятие душа невозможно. Сухие шампуни Сухие шампуни — настоящее спасение для тех, кто не может помыть голову во время отключения воды. Они помогают освежить прическу, впитать излишки жира и придать волосам объем. Распылите сухой шампунь на корни волос, подождите несколько минут и расчешите волосы щеткой. Одноразовая посуда или целлофановые пакеты для продуктов Чтобы сократить количество грязной посуды, используйте одноразовую посуду или обычные целлофановые пакеты для продуктов. Заворачивайте в них тарелки и кружки, чтобы избежать их загрязнения. Влажные салфетки для снятия макияжа Во время отключения горячей воды не рекомендуется использовать обычные средства для снятия макияжа, так как их эффективность снижается в холодной воде. Лучше всего использовать влажные салфетки для снятия макияжа, которые не требуют смывания водой. Умывание холодной водой Если вам необходимо умыться, используйте холодную воду. Хотя это может быть не так приятно, как умывание теплой водой, но это поможет очистить кожу от загрязнений и освежиться. Использование антибактериального мыла Чтобы предотвратить распространение микробов и бактерий, используйте антибактериальное мыло для мытья рук. Это особенно важно во время отключения воды, когда доступ к воде ограничен. Читайте также: Отключение воды в Уфе привело к потопу В Уфе летом 2024 года будет работать 10 официальных пляжей Горячая вода уходит на плановый отпуск: Башкирия открыла сезон тазов