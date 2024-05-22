Сезон тазов: что поможет уфимцам пережить отключение воды

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Рекомендуется набрать воду минимум за 6 часов до отключения. Это связано с тем, что из-за большого водоразбора давление в трубах может снизиться, и в некоторых домах вода может быть замутненной.
Также не забудьте подготовить несколько литров питьевой воды в пластиковых или стеклянных бутылках и, если есть возможность, заморозьте небольшие контейнеры с водой для использования в качестве холодильника.
Завершите все домашние дела, которые требуют использования воды, до отключения: Проведите генеральную уборку, чтобы не было необходимости использовать воду после отключения. Выполните стирку и глажку одежды заранее.
Лучше всего подойдут блюда, которых хватит на все выходные, например, супы. Можно заранее заварить и разлить по банкам чаи, морсы и компоты, чтобы потом их только подогревать.
Также можно приготовить блюда, которые не требуют использования воды во время приготовления или подачи. Запастись консервированными или сухими продуктами длительного хранения.
Этот простой и эффективный метод позволяет освежиться и очистить кожу от загрязнений. Смочите полотенце холодной водой и протрите им тело. Такой способ часто используют космонавты в условиях невесомости, когда принятие душа невозможно.
Сухие шампуни — настоящее спасение для тех, кто не может помыть голову во время отключения воды. Они помогают освежить прическу, впитать излишки жира и придать волосам объем. Распылите сухой шампунь на корни волос, подождите несколько минут и расчешите волосы щеткой.
Чтобы сократить количество грязной посуды, используйте одноразовую посуду или обычные целлофановые пакеты для продуктов. Заворачивайте в них тарелки и кружки, чтобы избежать их загрязнения.
Во время отключения горячей воды не рекомендуется использовать обычные средства для снятия макияжа, так как их эффективность снижается в холодной воде. Лучше всего использовать влажные салфетки для снятия макияжа, которые не требуют смывания водой.
Если вам необходимо умыться, используйте холодную воду. Хотя это может быть не так приятно, как умывание теплой водой, но это поможет очистить кожу от загрязнений и освежиться.
Чтобы предотвратить распространение микробов и бактерий, используйте антибактериальное мыло для мытья рук. Это особенно важно во время отключения воды, когда доступ к воде ограничен.