Отключение воды в Уфе привело к потопу

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В результате планового отключения горячего водоснабжения в микрорайоне Дёма затопило проезжую часть по улице Ухтомского, сообщает тг-канал. На кадрах с места видно, как из-под земли с большим напором бьет вода, заполняя собой проезжую часть.
Отмечается, что на место происшествия уже прибыли сотрудники коммунальных служб. По их словам, потоп является результатом гидравлического испытания.
Напомним, прошлой зимой в Уфе оказался затоплен участок проспекта Салавата Юлаева. От прорыва коллектора, находившегося под трассой, пострадала парковка у здания ПЕТОН, где на тот момент находилось несколько десятков автомобилей. По предварительной информации коммунальщиков, прорыв произошел из-за подвижек грунтов.