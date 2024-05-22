Отключение воды в Уфе привело к потопу

Напомним, прошлой зимой в Уфе оказался затоплен участок проспекта Салавата Юлаева. От прорыва коллектора, находившегося под трассой, пострадала парковка у здания ПЕТОН, где на тот момент находилось несколько десятков автомобилей. По предварительной информации коммунальщиков, прорыв произошел из-за подвижек грунтов.