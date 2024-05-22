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Published Сегодня, 10:06

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Updated Сегодня, 10:18

Отключение воды в Уфе привело к потопу

Отключение воды в Уфе привело к потопу

22 мая 2024, 10:06
Фото: 1MI
Кадры потопа из уфимской Демы публикует телеграм-канал Mash Batash.

В результате планового отключения горячего водоснабжения в микрорайоне Дёма затопило проезжую часть по улице Ухтомского, сообщает тг-канал. На кадрах с места видно, как из-под земли с большим напором бьет вода, заполняя собой проезжую часть.

Видео: Mash Batash/ Telegram

Отмечается, что на место происшествия уже прибыли сотрудники коммунальных служб. По их словам, потоп является результатом гидравлического испытания.

Напомним, прошлой зимой в Уфе оказался затоплен участок проспекта Салавата Юлаева. От прорыва коллектора, находившегося под трассой, пострадала парковка у здания ПЕТОН, где на тот момент находилось несколько десятков автомобилей. По предварительной информации коммунальщиков, прорыв произошел из-за подвижек грунтов.

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