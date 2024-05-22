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Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

В Башкирии с бывшего замминистра ЖКХ взыскали ₽100 млн за сомнительные операции

Не смог объяснить, откуда деньги: в Башкирии с бывшего замминистра взыскали ₽100 млн

22 мая 2024, 06:06
Фото: правительство Башкирии

В Башкирии с бывшего замминистра ЖКХ взыскали ₽100 млн за сомнительные операции

Бывшего замглавы МинЖКХ Башкирии Ильдуса Мамаева обязали выплатить ₽102,8 млн за подозрительные операции с валютой. Соответствующее решение вынес Уфимский райсуд. Как пишет «Ъ-Уфа», суд при этом отказался конфисковать имущество экс-чиновника. Прокуратура намерена обжаловать это решение.

Сумма, которую Мамаев должен выплатить, эквивалентна купленной им валюте. Ее он приобретал во время своей работы в Кабмине региона. Обвинение настаивает на версии о том, что валюта была куплена на нетрудовые доходы.

Отказ конфисковывать имущество Мамаева суд объяснил тем, что его экс-чиновник купил до работы в правительстве. Надзорное ведомство подало апелляцию.

Судебные разбирательства по финансовым операциям Мамаева идут уже пятый год. Как сообщал Mkset, в 2020 году тогдашнего заместителя начальника МинЖКХ обвинили в присвоении ₽113,6 млн, выделенных на капремонты домов. У бывшего чиновника правоохранительные органы нашли загородный дом, четыре машины и счета с ₽90 млн.

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В должность заместителя министра ЖКХ Башкирии Мамаев вступил в 2014 году. С начала 90-х он занимал руководящие должности в различных ЖЭУ Уфы. До 2001 года работал в Управлении предприятий жилищного хозяйства и инженерного обеспечения Уфы.

Ранее Mkset публиковал подробный материал о всех известных арестах крупных чиновников Башкирии за последние годы.

#Политика#Уфа#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Коррупция#Новости Башкирии
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