Не смог объяснить, откуда деньги: в Башкирии с бывшего замминистра взыскали ₽100 млн

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Сумма, которую Мамаев должен выплатить, эквивалентна купленной им валюте. Ее он приобретал во время своей работы в Кабмине региона. Обвинение настаивает на версии о том, что валюта была куплена на нетрудовые доходы.
Отказ конфисковывать имущество Мамаева суд объяснил тем, что его экс-чиновник купил до работы в правительстве. Надзорное ведомство подало апелляцию.
Судебные разбирательства по финансовым операциям Мамаева идут уже пятый год. Как сообщал Mkset, в 2020 году тогдашнего заместителя начальника МинЖКХ обвинили в присвоении ₽113,6 млн, выделенных на капремонты домов. У бывшего чиновника правоохранительные органы нашли загородный дом, четыре машины и счета с ₽90 млн.
В должность заместителя министра ЖКХ Башкирии Мамаев вступил в 2014 году. С начала 90-х он занимал руководящие должности в различных ЖЭУ Уфы. До 2001 года работал в Управлении предприятий жилищного хозяйства и инженерного обеспечения Уфы.
Ранее Mkset публиковал подробный материал о всех известных арестах крупных чиновников Башкирии за последние годы.