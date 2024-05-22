Молодая уфимка скончалась после операции в Москве

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
Как рассказали журналистам родители погибшей, пациентку отправили в столицу для удаления полипа в кишечнике. Через сутки после хирургического вмешательства девушка впала в кому. Спустя месяц врачи констатировали смерть уфимки.
— Это был наш единственный ребенок долгожданный — рассказывает мать пострадавшей. — Она была порядочным, добрым человеком, ее все любили, она никого не обижала. Мы потеряли с мужем вообще смысл жизни.
Родители девушки утверждают, что обращались в прокуратуру и к следователям, однако спустя два месяца никаких продвижений в деле, по словам уфимцев, не наблюдается.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии собака загрызла трехлетнюю девочку. Врачи отчаянно пытались спасти ребенка, но девочка в итоге скончалась.