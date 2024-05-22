mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:54

Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 03:58

Updated Сегодня, 03:58

Молодая уфимка скончалась после операции в Москве

Молодая уфимка скончалась после операции в Москве

22 мая 2024, 03:54
Фото: Честный репортаж/Telegram
В Москве после операции в Клиническом научном центре им. Логинова скончалась 22-летняя девушка из Уфы. Об этом сообщает телеграм-канал «Честный репортаж».

Как рассказали журналистам родители погибшей, пациентку отправили в столицу для удаления полипа в кишечнике. Через сутки после хирургического вмешательства девушка впала в кому. Спустя месяц врачи констатировали смерть уфимки.

— Это был наш единственный ребенок долгожданный — рассказывает мать пострадавшей. — Она была порядочным, добрым человеком, ее все любили, она никого не обижала. Мы потеряли с мужем вообще смысл жизни.

Родители девушки утверждают, что обращались в прокуратуру и к следователям, однако спустя два месяца никаких продвижений в деле, по словам уфимцев, не наблюдается.

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии собака загрызла трехлетнюю девочку. Врачи отчаянно пытались спасти ребенка, но девочка в итоге скончалась.

Читайте также:
Собака, загрызшая девочку в Башкирии, могла быть бешеннойДевочка часто играла с собакой, которая загрызла ее насмертьКаждый четвертый ребенок погибает при падении из окна в Уфе
#Происшествия#Уфа#Медицина#Уголовное дело#Башкортостан#Больница#Новости Башкирии#Здравоохранение#Москва#Погибшие#Госпиталь
Подпишитесь
Нашествие медведей в Башкирии: как выжить при встрече с хищником
Сегодня, 02:55
Теневая экономика Башкирии: кто в ответе за коррупционную паутину в регионе
Вчера, 12:03
Жуткое ЧП в Башкирии: собака загрызла девочку
Вчера, 16:29
ПСБ в Уфе поддержал VIII международный полумарафон «ЗаБег. РФ»
20 мая, 10:19
Чего нельзя делать при боли в спине, чтобы не стать инвалидом
Вчера, 06:12
«Дом» — все доступные платежи ЖКХ в одном месте
20 мая, 13:44
"