Как купить квартиру, не имея на руках денег для первоначального взноса?

Но не редки ситуации, когда у заемщика нет возможности найти нужную сумму на первоначальный взнос, ведь на сегодняшний день он составляет 20% и более от стоимости жилья. О том, что делать если накопить на первоначальный взнос не получается, а платить за аренду чужого жилья не хочется, нам рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал», крупнейшего застройщика загородной недвижимости РБ.