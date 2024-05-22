Как купить квартиру, не имея на руках денег для первоначального взноса?

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Но не редки ситуации, когда у заемщика нет возможности найти нужную сумму на первоначальный взнос, ведь на сегодняшний день он составляет 20% и более от стоимости жилья. О том, что делать если накопить на первоначальный взнос не получается, а платить за аренду чужого жилья не хочется, нам рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал», крупнейшего застройщика загородной недвижимости РБ.
Есть 3 надёжных способа, как купить квартиру, не имея на руках денег на первоначальный взнос.
Итак:
Этот способ доступен семьям, в которых с 1 января 2020 года по 31 декабря 2026 родится ребёнок.
На сегодняшний день выплата за первого ребенка составляет 630 380 ₽. В случае рождения второго ребенка в этот период семье добавят ещё 202 643 ₽, и размер маткапитала составит 833 023 ₽. Такую же сумму можно получить за третьего, четвертого и любого последующего ребенка, рожденного или усыновленного в указанный период, если раньше у семьи не было права на материнский капитал (например, в случае если первые два ребенка появились до введения маткапитала).
Важно помнить, что если заемщик использовал материнский капитал в качестве первоначального взноса, то после погашения кредита он обязан выделить доли членам семьи.
Такой вариант подходит тем, кто уже имеет жилплощадь, но планирует приобрести еще один объект недвижимости. Например, родители, которые хотят помочь ребёнку начать самостоятельную жизнь, но не готовы разменивать или продавать свою квартиру.
В этом случае банки могут оформить ипотеку под залог благоустроенной квартиры. Нужно учесть, что каждый конкретный случай рассматривается в индивидуальном порядке и после одобрения кредита на предоставленное имущество налагается обременение, которое банк снимет только после полного погашения процентов по ипотеке. При этом сумма кредита не должна превышать 80% от оценочной стоимости приобретаемой недвижимости.
Индивидуальные условия от ГК «Жилой Квартал» позволяют семье приобрести недвижимость, даже не имея изначально собственных сбережений. Это спецпредложение открывает доступ к кредитованию практически для всех граждан, которые реально оценивают свои финансовые возможности на будущие годы выплат, другими словами, имеют стабильный источник дохода. А также для тех, кто ожидает поступления денег в ближайшее время, но не хочет откладывать покупку квартиры, ведь есть риск, что её купит кто-то другой.
Вы можете просто прийти в офис ГК «Жилой Квартал», где ипотечный брокер проконсультирует по вопросам оформления ипотеки с первоначальным взносом 0% и поможет собрать необходимый пакет документов для оформления ипотеки, а менеджеры отдела продаж подберут для вас квартиру.
Действие программы распространяется на все квартиры от застройщика в ЖК «Зубово Life Garden» и ЖК «Михайловка Green Place».
Узнать больше о проектах застройщика можно по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13, с. Зубово, ул. Авроры, д. 1 а и КП «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а.
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