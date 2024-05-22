Из чего же, из чего же: как «Волгу» превратили в Volga и кто будет на ней ездить

Что касается исходного бренда, то популярный в Китае Changan в России не пользуется широким спросом, но местные автолюбители постепенно к нему привыкают. Будет ли он востребован с новым логотипом? Пока что россияне не жалуют собранные в России иномарки, выпускаемые под родными брендами. Так, например, этой весной производитель «Москвич 3» объявил скидки — с 2,22 млн руб. до 1,59 млн руб. За месяц продали почти 3000 машин, но «Москвич» так и не попал в топ популярных марок. Когда скидки свернули, продажи ожидаемо вернулись на предыдущие вялые показатели. Что будет с Volga — покажет время. При том, что Volga K40 предположительно будет стоить 3 млн руб., а Volga C40 — 2,6 млн рублей.