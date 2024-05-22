Из чего же, из чего же: как «Волгу» превратили в Volga и кто будет на ней ездить

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
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Updated Сегодня, 09:58
Знакомый теперь уже только по советскому кино ГАЗ-21 и кое-где еще пробегающие по дорогам ГАЗ-31105 — часть истории. Теперь производитель вытаскивает на арену уже не «Волгу», а Volga, причем сразу три модели — седан и два кроссовера. Как говорится, есть нюанс: это полностью китайские модели.
В частности, среднеразмерный седан Volga C40 — копия китайского автомобиля Changan Raeton Plus, в его основе модель семилетней давности. Кроссовер Volga K30 — это Changan X5 Plus (он посвежее, 2020 года), по габаритам нечто среднее между Skoda Karoq и Volkswagen Tiguan. Volga K40 — тоже копия Changan, модели Uni-Z (2022 год), сравнимая со Skoda Kodiaq, где было 3 ряда сидений и 7 мест. Что касается начинки, то двигатель типичный для китайского автопрома (1,5 литра, 4 цилиндра, турбонаддув), мощность — 188 л. с., роботизированная коробка передач.
Примечательно, что собирать новые Volga будет АО «Производство легковых автомобилей», которое арендует производственные площади у ГАЗа. На презентации автомобилей были обещаны глубокая локализация, инвестиции и создание отечественной базы компонентов. Планируется ~60 млрд руб. вложений, но когда — никто не сказал.
Самое интересно, что прошлой осенью «АвтоГАЗ» представил «новый» грузовик — Valdai 45, который по своей сути оказывается китайским Foton Auman, который собирают в Нижнем Новгороде в цехах ГАЗа, но опять-таки чужими руками — АО «Нижегородские грузовые автомобили».
Что касается исходного бренда, то популярный в Китае Changan в России не пользуется широким спросом, но местные автолюбители постепенно к нему привыкают. Будет ли он востребован с новым логотипом? Пока что россияне не жалуют собранные в России иномарки, выпускаемые под родными брендами. Так, например, этой весной производитель «Москвич 3» объявил скидки — с 2,22 млн руб. до 1,59 млн руб. За месяц продали почти 3000 машин, но «Москвич» так и не попал в топ популярных марок. Когда скидки свернули, продажи ожидаемо вернулись на предыдущие вялые показатели. Что будет с Volga — покажет время. При том, что Volga K40 предположительно будет стоить 3 млн руб., а Volga C40 — 2,6 млн рублей.
Подробнее — в материале «Новых известий».