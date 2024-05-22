Хабирову провели экскурсию по тюрьме

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Хабиров высоко оценил работу ИК и отметил «порядок и хорошую организацию» на территории исправительного учреждения.
— Здесь выпускают широкий ассортимент продукции, поэтому обязательно будем помогать в части укрепления материальной базы производства, содействовать сбыту товаров, — сказал Хабиров.
Ранее Mkset сообщал о том, что бывшему сотруднику ФСИН дали срок за пронос алкоголя в колонию. «Стражу порядка» назначили условный срок и оштрафовали на 43 тысячи рублей.