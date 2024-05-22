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Published Сегодня, 16:17

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

Глава Башкирии посетил исправительную колонию в Уфе

Хабирову провели экскурсию по тюрьме

22 мая 2024, 16:17
Фото: пресс-служба главы РБ

Глава Башкирии посетил исправительную колонию в Уфе

Власти Башкирии провели совещание в уфимской исправительной колонии №9. Об этом сообщает пресс-служба главы региона Радия Хабирова. Первым лицам республики показали производственные цеха учреждения и ознакомили с их работой.

Хабиров высоко оценил работу ИК и отметил «порядок и хорошую организацию» на территории исправительного учреждения.

— Здесь выпускают широкий ассортимент продукции, поэтому обязательно будем помогать в части укрепления материальной базы производства, содействовать сбыту товаров, — сказал Хабиров.
Фото: пресс-служба главы РБ

Ранее Mkset сообщал о том, что бывшему сотруднику ФСИН дали срок за пронос алкоголя в колонию. «Стражу порядка» назначили условный срок и оштрафовали на 43 тысячи рублей.

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