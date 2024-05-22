Дожди и грозы атакуют Башкирию

Ненастье принесет с собой северо-западный и северный ветер, который усилит дискомфорт от непогоды, ветер будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду, сообщает МЧС. Поэтому жителям Башкирии рекомендуется быть готовыми к переменчивой погоде и следить за прогнозами синоптиков.