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Дожди и грозы атакуют Башкирию

Дожди и грозы атакуют Башкирию

22 мая 2024, 04:50
Фото: 1MI
Доставайте зонты и готовьтесь к прохладе: Башкирию накрывает волна дождей и гроз, синоптики обещают непогоду на всю неделю

Башкирский гидрометеоцентр предупреждает: республику ждут дожди и грозы до конца недели. Уже с сегодняшнего дня, 22 мая погода испортится по всей территории региона, а ночная температура воздуха резко понизится до +1…+11 градусов. Днем будет немного теплее — до +15…+20 градусов.

Ненастье принесет с собой северо-западный и северный ветер, который усилит дискомфорт от непогоды, ветер будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду, сообщает МЧС. Поэтому жителям Башкирии рекомендуется быть готовыми к переменчивой погоде и следить за прогнозами синоптиков.

Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на предстоящую неделю
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МЧС республики также предупреждает о возможных подтоплениях и других ЧС, вызванных обильными осадками. Так что будьте осторожны и не пренебрегайте мерами безопасности.

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