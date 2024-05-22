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Частный перевозчик вслед за «Башавтотрансом» повысит цены на проезд в Уфе

Частный перевозчик вслед за «Башавтотрансом» повысит цены на проезд в Уфе

22 мая 2024, 15:02
Фото: 1MI
В Башкирии с 3 июня повышаются цены на проезд в автобусах. После соответствующего решения госпредприятия «Башавтотранс», его примеру последовал еще один частный перевозчик. Об этом сообщает UTV.

Речь идет о компании «Автомиг». Перевозчик занимается обслуживанием ряда популярных маршрутов, в частности, №258 и №167.

— Планируется аналогичное повышение цен, чтобы цена проезда была единая, — цитирует издание представителей компании.
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Напомним, ранее стало известно, что проезд в автобусах «Башавтотранса» подорожает до 41 рубля и 34 рублей по карте «Алга». Минтранс республики объяснил повышение тарифов инфляцией и возросшими расходами на обслуживание автобусного парка. В последний раз госперевозчик поднимал цены в апреле 2022 года — до 33 рублей.

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