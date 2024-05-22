Частный перевозчик вслед за «Башавтотрансом» повысит цены на проезд в Уфе

Напомним, ранее стало известно, что проезд в автобусах «Башавтотранса» подорожает до 41 рубля и 34 рублей по карте «Алга». Минтранс республики объяснил повышение тарифов инфляцией и возросшими расходами на обслуживание автобусного парка. В последний раз госперевозчик поднимал цены в апреле 2022 года — до 33 рублей.