Азат Самигуллин из Башкирии отдал жизнь за Родину на СВО

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Башкирия скорбит о потере своего героя. 24-летний Азат Самигуллин погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Молодой человек до последнего вздоха оставался верен долгу и присяге, защищая мирное население.
В Салаватском районе прошли траурные проводы Азата Самигуллина, погибшего при исполнении воинского долга. Мужественный уроженец села Мурсалимкино был призван в ряды российской армии в октябре 2023 года. Он всегда руководствовался чувством патриотизма и желанием защищать свою страну. Его жизнь оборвалась 26 января 2024 года.
Выражая соболезнования семье и близким погибшего, глава районной администрации Марс Кашапов отметил его героизм.
— Азат Самигуллин до конца остался верен присяге и героически сражался за безопасность и целостность России. Его память будет храниться вечно как пример мужества и отваги! — отметил Марс Кашапов.
Трагическая потеря Азата Самигуллина стала не только личным горем для его родных, но и огромным ударом для всего Салаватского района. Он стал примером исключительной смелости и решительности, которые будут вдохновлять будущие поколения.
Похоронная процессия прошла при поддержке людей, которые вышли на улицы, чтобы отдать дань уважения павшему герою.
Память об Азате Самигуллине будет вечно храниться в сердцах всех, кто знал его и слышал о его подвиге. Его имя навсегда вписано в историю Башкирии как пример отваги и патриотизма.