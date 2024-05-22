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Азат Самигуллин из Башкирии отдал жизнь за Родину на СВО

Азат Самигуллин из Башкирии отдал жизнь за Родину на СВО

22 мая 2024, 11:09
Фото: vk.ru/Марс Кашапов
В Салаватском районе состоялась прощальная церемония с погибшим военнослужащим Азатом Самигуллиным

Башкирия скорбит о потере своего героя. 24-летний Азат Самигуллин погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Молодой человек до последнего вздоха оставался верен долгу и присяге, защищая мирное население.

В Салаватском районе прошли траурные проводы Азата Самигуллина, погибшего при исполнении воинского долга. Мужественный уроженец села Мурсалимкино был призван в ряды российской армии в октябре 2023 года. Он всегда руководствовался чувством патриотизма и желанием защищать свою страну. Его жизнь оборвалась 26 января 2024 года.

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Выражая соболезнования семье и близким погибшего, глава районной администрации Марс Кашапов отметил его героизм.

— Азат Самигуллин до конца остался верен присяге и героически сражался за безопасность и целостность России. Его память будет храниться вечно как пример мужества и отваги! — отметил Марс Кашапов.

Трагическая потеря Азата Самигуллина стала не только личным горем для его родных, но и огромным ударом для всего Салаватского района. Он стал примером исключительной смелости и решительности, которые будут вдохновлять будущие поколения.

Похоронная процессия прошла при поддержке людей, которые вышли на улицы, чтобы отдать дань уважения павшему герою.

Память об Азате Самигуллине будет вечно храниться в сердцах всех, кто знал его и слышал о его подвиге. Его имя навсегда вписано в историю Башкирии как пример отваги и патриотизма.

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