Авиаинцидент: известно, что произошло на борту самолета, летевшего в Уфу

Напомним, ранее пассажирка устроила скандал на борту самолета, летевшего из Москвы в Уфу. По одной из версий психологическое равновесие женщины пошатнулось на фоне употребления медикаментов и алкоголя, что в результате спровоцировало у неё истерику.