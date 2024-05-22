Авиаинцидент: известно, что произошло на борту самолета, летевшего в Уфу

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Отказ автоматики произошел на самолете SU-95 RA-89081 авиакомпании «Ямал» во время выполнения рейса Уфа — Новый Уренгой. Инцидент произошел утром среды, 22 мая.
Сообщается, что экипаж принял решение произвести посадку на запасном аэродроме Тюмени. Срочность не объявлялась. В результате инцидента, по данным прокуратуры, никто не пострадал.
Представители компетентных органов проводят проверку.
Напомним, ранее пассажирка устроила скандал на борту самолета, летевшего из Москвы в Уфу. По одной из версий психологическое равновесие женщины пошатнулось на фоне употребления медикаментов и алкоголя, что в результате спровоцировало у неё истерику.