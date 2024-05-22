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Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

На борту самолета, летевшего в Уфу, произошел отказ автоматики

Авиаинцидент: известно, что произошло на борту самолета, летевшего в Уфу

22 мая 2024, 06:24
Фото: 1MI

На борту самолета, летевшего в Уфу, произошел отказ автоматики

Подробности сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Отказ автоматики произошел на самолете SU-95 RA-89081 авиакомпании «Ямал» во время выполнения рейса Уфа — Новый Уренгой. Инцидент произошел утром среды, 22 мая.

Сообщается, что экипаж принял решение произвести посадку на запасном аэродроме Тюмени. Срочность не объявлялась. В результате инцидента, по данным прокуратуры, никто не пострадал.

Представители компетентных органов проводят проверку.

Напомним, ранее пассажирка устроила скандал на борту самолета, летевшего из Москвы в Уфу. По одной из версий психологическое равновесие женщины пошатнулось на фоне употребления медикаментов и алкоголя, что в результате спровоцировало у неё истерику.

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