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«Атомайз» запустил первую образовательную программу по ЦФА

«Атомайз» запустил первую образовательную программу по ЦФА

22 мая 2024, 18:31
Фото: Изображение Midjourney
Круглый стол, посвященный использованию технологий блокчейна в интересах развития общества в научной, деловой и государственной сферах, состоялся в среду, 22 мая, на площадке Общественной палаты РФ.

Как пишет newizv.ru, его организаторами выступили комиссия ОП РФ по развитию высшего образования и науки, научный проект «Ломоносов» и научно-исследовательский центр «Академия 2030».

На основе содержания успешных практик участники мероприятия признали высокий потенциал блокчейна.

О заинтересованности к технологии блокчейн рассказал исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Дмитрий Аксаков. В частности, он отметил совместную работу платформы «Атомайз» и Альфа-Банка по развитию отечественного рынка ЦФА. Спикер уточнил, что госкорпорация также интересуются цифровыми финансовыми активами и «простыми кейсами их использования» — финансированием крупных венчурных проектов через ЦФА, в том числе с использованием средств населения, которые не инвестируются активно, а «лежат под подушкой».

В ходе выступления директор по продуктам «Атомайз» Павел Сидоркин рассказал о том, что первой учебной программой в сфере цифровых прав стала «Академия ЦФА». Он также добавил, что платформа «Атомайз» решила создать собственную образовательную программу после достижения определенной степени технической зрелости, когда накопила инновации в рамках разных модификаций продуктов. Сидоркин отметил, что, несмотря на то, что программа ориентирована на профессиональное сообщество — корпоративных клиентов, она вызывает интерес и у физических лиц.

Перечисляя позитивные кейсы рынка, генеральный директор компании «Цифровые активы» Максим Трофимов сообщил о программе, разработанной для «Норникеля» «Цифровой инвестор». По его словам, работники предприятия получают ЦФА, привязанные к стоимости акций компании, и имеют возможность дополнительно получать регулярный доход. Он также рассказал и об образовательной составляющей: «Норникель» и «Цифровые активы» проводят просветительскую работу, поясняют работникам, что такое цифровые активы, и обучают основам цифровой грамотности.

#Общество
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