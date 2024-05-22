«Атомайз» запустил первую образовательную программу по ЦФА

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
Как пишет newizv.ru, его организаторами выступили комиссия ОП РФ по развитию высшего образования и науки, научный проект «Ломоносов» и научно-исследовательский центр «Академия 2030».
На основе содержания успешных практик участники мероприятия признали высокий потенциал блокчейна.
О заинтересованности к технологии блокчейн рассказал исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Дмитрий Аксаков. В частности, он отметил совместную работу платформы «Атомайз» и Альфа-Банка по развитию отечественного рынка ЦФА. Спикер уточнил, что госкорпорация также интересуются цифровыми финансовыми активами и «простыми кейсами их использования» — финансированием крупных венчурных проектов через ЦФА, в том числе с использованием средств населения, которые не инвестируются активно, а «лежат под подушкой».
В ходе выступления директор по продуктам «Атомайз» Павел Сидоркин рассказал о том, что первой учебной программой в сфере цифровых прав стала «Академия ЦФА». Он также добавил, что платформа «Атомайз» решила создать собственную образовательную программу после достижения определенной степени технической зрелости, когда накопила инновации в рамках разных модификаций продуктов. Сидоркин отметил, что, несмотря на то, что программа ориентирована на профессиональное сообщество — корпоративных клиентов, она вызывает интерес и у физических лиц.
Перечисляя позитивные кейсы рынка, генеральный директор компании «Цифровые активы» Максим Трофимов сообщил о программе, разработанной для «Норникеля» «Цифровой инвестор». По его словам, работники предприятия получают ЦФА, привязанные к стоимости акций компании, и имеют возможность дополнительно получать регулярный доход. Он также рассказал и об образовательной составляющей: «Норникель» и «Цифровые активы» проводят просветительскую работу, поясняют работникам, что такое цифровые активы, и обучают основам цифровой грамотности.