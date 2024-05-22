«Атомайз» запустил первую образовательную программу по ЦФА

В ходе выступления директор по продуктам «Атомайз» Павел Сидоркин рассказал о том, что первой учебной программой в сфере цифровых прав стала «Академия ЦФА». Он также добавил, что платформа «Атомайз» решила создать собственную образовательную программу после достижения определенной степени технической зрелости, когда накопила инновации в рамках разных модификаций продуктов. Сидоркин отметил, что, несмотря на то, что программа ориентирована на профессиональное сообщество — корпоративных клиентов, она вызывает интерес и у физических лиц.