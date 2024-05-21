Вдали от центра, но не на периферии истории: архитектурное наследие советской эпохи

Сделайте несколько кругов по парку, а дальше следуйте по улице Первомайской. Трудно поверить, но она возникла буквально на картофельном поле и когда-то соединяла западную и восточную части города Черниковска (сейчас это часть Уфы). По обеим сторонам дороги вы видите в основном хрущевки, но дальше их сменят «сталинки», признанные культурным наследием советской эпохи.