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Published Сегодня, 18:46

Modified Сегодня, 18:48

Updated Сегодня, 18:48

Вдали от центра, но не на периферии истории: архитектурное наследие советской эпохи

Вдали от центра, но не на периферии истории: архитектурное наследие советской эпохи

21 мая 2024, 18:46
Фото: 1MI
Вдали от центра, но не на периферии истории: архитектурное наследие советской эпохи
Хотите увидеть Уфу глазами местных жителей? Возьмите на вооружение этот веломаршрут на севере города.

Стартуем в парке культуры и отдыха «Первомайский». Созданный в 1991 году, он считается одним из самых молодых в Уфе. Это популярное место отдыха жителей района Черниковка за последние три года заметно преобразилось. Заброшенное озеро Тепличное очистили от грязи и мусора, берега выровняли и засеяли газонной травой, установили фонтан.

Фото: 1MI

Сделайте несколько кругов по парку, а дальше следуйте по улице Первомайской. Трудно поверить, но она возникла буквально на картофельном поле и когда-то соединяла западную и восточную части города Черниковска (сейчас это часть Уфы). По обеим сторонам дороги вы видите в основном хрущевки, но дальше их сменят «сталинки», признанные культурным наследием советской эпохи.

Фото: 1MI

Едем дальше, до Культурно-досугового центра. Здесь под одной крышей занимаются более полутора тысяч участников самодеятельных творческих коллективов, больше половины из которых носят звание народного.

Фото: 1MI

Продолжая движение по Первомайской, вы окажетесь у следующей точки маршрута — Дворца молодежи УГНТУ. Это архитектурная доминанта площади Серго Орджоникидзе и западной части Первомайской улицы. Полукруглый фасад здания с тремя парадными колоннадами — прекрасный образец сталинского ампира. Сделаем пару кругов, и пора возвращаться. По пути еще раз любуемся зданиями в стиле послевоенного сталинского неоклассицизма. Улица Первомайская не подвергалась серьезной реконструкции, а потому сохраняет облик полувековой давности.

Фото: 1MI

Первомайский парк культуры и отдыха закольцует маршрут. Самое притягательное место здесь — озеро. К нему ведут две аллеи, на которых установлены почти воздушная, как кружево, «Арка любви» (молодожены по традиции оставляют на ней памятные замочки) и «Скамья желаний». Загадать самое сокровенное — прекрасный финальный штрих поездки.

  • Дистанция: ≈ 8 км
  • Время: 42 минуты в среднем темпе
  • Сложность: для любителей бегать и смотреть по сторонам
#Город#Видео#Уфа#Туризм#Внутренний туризм#Достопримечательности
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