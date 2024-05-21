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Updated Сегодня, 15:33

В Уфе вскроют капсулу времени

В Уфе вскроют капсулу времени

21 мая 2024, 12:37
Фото: 1MI
Капсулу, хранившуюся у Монумента Дружбы полвека, вскроют в День города, сообщает мэрия Уфы.

В Уфе 12 июня в рамках празднования Дня города вскроют капсулу времени. Отмечается, что капсула была заложена у Монумента Дружбы полвека назад — в 1974 году в рамках празднования 400-летнего юбилея города. По окончании торжественной церемонии саму капсулу и плиту передадут в собственность уфимского музея истории.

Сама капсула, по информации мэрии Уфы, представляет из себя свиток, закованный в чугунный корпус. Идею о заложении капсулы в прошлом веке высказал секретарь горкома комсомола Валерий Ижорский.

Напомним, ранее власти региона заявили о том, что к завершению подходит строительство мемориального парка имени Салавата Юлаева. Новый объект, по мнению главы республики, имеет все шансы завоевать популярность среди туристов. Торжественное открытие парка запланировано в июне этого года.

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