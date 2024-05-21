В Уфе вскроют капсулу времени

В Уфе 12 июня в рамках празднования Дня города вскроют капсулу времени. Отмечается, что капсула была заложена у Монумента Дружбы полвека назад — в 1974 году в рамках празднования 400-летнего юбилея города. По окончании торжественной церемонии саму капсулу и плиту передадут в собственность уфимского музея истории.