В Уфе вскроют капсулу времени

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
В Уфе 12 июня в рамках празднования Дня города вскроют капсулу времени. Отмечается, что капсула была заложена у Монумента Дружбы полвека назад — в 1974 году в рамках празднования 400-летнего юбилея города. По окончании торжественной церемонии саму капсулу и плиту передадут в собственность уфимского музея истории.
Сама капсула, по информации мэрии Уфы, представляет из себя свиток, закованный в чугунный корпус. Идею о заложении капсулы в прошлом веке высказал секретарь горкома комсомола Валерий Ижорский.
Напомним, ранее власти региона заявили о том, что к завершению подходит строительство мемориального парка имени Салавата Юлаева. Новый объект, по мнению главы республики, имеет все шансы завоевать популярность среди туристов. Торжественное открытие парка запланировано в июне этого года.